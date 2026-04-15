アンドニ・イラオラはクリスタル・パレスからオファーを受けた。しかしブンデスリーガのクラブが、退任するボーンマス監督を長期プロジェクトで引き抜こうとしている。

ドイツ『キッカー』によると、バイエル・レバークーゼンは43歳の同選手を候補に挙げた。クラブはカスパー・ヒュルマンド監督の去就が不透明なため、後任を探している。 イラオラが率いたボーンマスは現在プレミアリーグ11位で、今季34試合を消化し10勝15分、45ポイントを獲得している。 退任に際しイラオラは「AFCボーンマスの監督を務められたことを光栄に思うし、我々が共に成し遂げた成果を誇りに思う。 選手やスタッフ、そしてビルに感謝している。皆のおかげで、ここでの時間は本当に特別だった」と語った。