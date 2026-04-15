Getty Images Sport
翻訳者：
アンドニ・イラオラはクリスタル・パレスからオファーを受けた。しかしブンデスリーガのクラブが、退任するボーンマス監督を長期プロジェクトで引き抜こうとしている。
クリスタル・パレスがスペイン人監督の獲得へ早期に動き出した。
『マルカ』紙によると、クリスタル・パレスはイラオラ氏に高額オファーを提示し、来季の監督就任を打診している。 先日、今シーズン限りでサウス・コーストを離れることを表明した同監督には欧州各国から注目が集まっている。後任者を探していた「イーグルス」は、数百万ポンドの報酬と長期ビジョンを提示。クラブ側は、彼の攻撃的な戦術がチームに適合すると判断した。また、両クラブ間の距離が約145キロと近いことも、イングランドに慣れた彼にとってメリットとなっている。
- Getty Images Sport
レバークーゼンは代替案として状況を注視している
ドイツ『キッカー』によると、バイエル・レバークーゼンは43歳の同選手を候補に挙げた。クラブはカスパー・ヒュルマンド監督の去就が不透明なため、後任を探している。 イラオラが率いたボーンマスは現在プレミアリーグ11位で、今季34試合を消化し10勝15分、45ポイントを獲得している。 退任に際しイラオラは「AFCボーンマスの監督を務められたことを光栄に思うし、我々が共に成し遂げた成果を誇りに思う。 選手やスタッフ、そしてビルに感謝している。皆のおかげで、ここでの時間は本当に特別だった」と語った。
経済的要因が経営陣の争いに影響を与える
レバークーゼンにとって大きな利点は、高評価の監督を契約満了後にフリーで獲得できることだ。もう1人の候補ファビアン・フルツェラーとは対照的だ。 一方、ブライトンからフルツェラーを招へいするには1000万ユーロ超の移籍金が必要だ。パレスは1500万ユーロの予算を確保しているが、レバークーゼンの幹部は「フルツェラーの哲学がクラブのサッカー理念に合う」と指摘。ロンドンのクラブは戦術適応の不安が少なく、巨額投資も可能な財力を持つ。
- AFP
今後の人事決定は、多くの企業から注目されるこのマネージャー次第だ。
シーズン終盤を迎え、注目監督はイングランド残留か海外挑戦かを決断する。クリスタル・パレスは高額オファーへの回答を待ち、レバークーゼンは正式オファー前に慎重に検討する。ボーンマスは後任探しを急ぐ。