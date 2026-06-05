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アンドニ・イラオラとフィリペ・ルイスが就任を辞退したため、バイエル・レバークーゼンはカスパー・ヒュルマンの後任として意外な新監督の就任を発表した。
レバークーゼン、ヒュルマンドの後任決定
レバークーゼンは夏にかけての新監督探しを終え、マルティネス氏を正式に招聘した。契約は2028年6月までで、7月からチームを率いる。マルティネス氏は、1シーズンでバイ・アレーナを去るヒュルマンド氏の後任。イラオラ、ルイス両氏との交渉が不調に終わり、クラブは元トゥールーズ監督に白羽の矢を立てた。
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元バルサ・アカデミーコーチが就任
この元ゴールキーパーは、アシスタントコーチとしてトゥールーズに加入し、2023年に監督に就任。3年間チームを率い、リーグ・アンの11位、10位、9位と着実に順位を上げた。
エスパニョールとバルセロナのユースで指導経験がある42歳の彼は、低迷から回復途上のレバークーゼンを率いる。 シャビ・アロンソ前監督がレアル・マドリードへ移籍した後、エリック・テン・ハグ監督の下でスタートしたチームは低調で、すぐに解任された。その後、ヒュルマンド監督がチームを立て直したが、ブンデスリーガ6位にとどまり、来シーズンのヨーロッパリーグ出場権を獲得した。
バイエル、「現代的な」監督に満足
レバークーゼンは、マルティネスの体系的な戦術とトップユースでの実績を買って招聘した。フェルナンド・カロCEOは「バイエル04は近年、国内でも国際舞台でも大きく飛躍した。最高レベルで競争し、欧州トップクラブとしての地位を確固たるものにすることが目標だ。
「カルレス・マルティネス氏は指導者としての経歴が示すとおり、この野心に完璧に合致すると確信しています。彼は才能豊かな選手層を育成し、常に高いレベルへ引き上げ、具体的な成功へ導ける現代的な監督です。」
スポーツディレクターのサイモン・ロルフェスも「我々は次の段階に最適な監督を探してきた。トゥールーズでマルティネスは若手を育成し、多国籍なチームを堅い組織に鍛えた。
バルセロナの下部組織での経験が示すように、高い技術と現代的な哲学を持つ彼なら、クラブの未来を確実に前進させてくれるでしょう」
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新たな時代が始まり、ヨーロッパが視界に入った。
新監督は、引き継いだチームを過酷な国内・欧州戦に備えさせるため、すぐに行動する必要がある。
マルティネス監督は、夏の移籍市場が閉じる前にチームに勢いをつけようとしている。クラブ首脳は、リヴァプールへ行ったイラオラやモナコを選んだルイス招聘に失敗した後、ようやく彼に白羽の矢を立てた。