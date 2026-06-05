アンドニ・イラオラとフィリペ・ルイスが就任を辞退したため、バイエル・レバークーゼンはカスパー・ヒュルマンの後任として意外な新監督の就任を発表した。

レバークーゼンは、マルティネスの体系的な戦術とトップユースでの実績を買って招聘した。フェルナンド・カロCEOは「バイエル04は近年、国内でも国際舞台でも大きく飛躍した。最高レベルで競争し、欧州トップクラブとしての地位を確固たるものにすることが目標だ。

「カルレス・マルティネス氏は指導者としての経歴が示すとおり、この野心に完璧に合致すると確信しています。彼は才能豊かな選手層を育成し、常に高いレベルへ引き上げ、具体的な成功へ導ける現代的な監督です。」

スポーツディレクターのサイモン・ロルフェスも「我々は次の段階に最適な監督を探してきた。トゥールーズでマルティネスは若手を育成し、多国籍なチームを堅い組織に鍛えた。

バルセロナの下部組織での経験が示すように、高い技術と現代的な哲学を持つ彼なら、クラブの未来を確実に前進させてくれるでしょう」