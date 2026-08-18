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アンドニ・イラオラが狙いの選手を獲得へ！ リヴァプールがブラッドリー・バルコラ獲得を追う中、PSGのウインガーと条件面で合意に到達
ムバイェ、アンフィールドでの5年契約に合意
リヴァプールが、欧州屈指の有望な若手タレントの1人の確保に向けて大きく前進した。『RMCスポール』のファブリス・ホーキンスによると、PSGのウインガー、エムバイェと5年契約の金銭条件で合意したという。18歳のセネガル代表は、オサスナからビクトル・ムニョスが先に加わった後、マージーサイドのクラブの攻撃陣にさらなるスピードと若さを加えようとしているアンドニ・イラオラ監督にとって、主要ターゲットとして浮上している。
高く評価されるこのティーンエイジャーには、ドイツの強豪バイエル・レヴァークーゼンも関心を示しているが、本人はプレミアリーグ移籍を強く望んでいるとされる。エムバイェはルイス・エンリケ監督のチームで昨季29試合に出場し3得点を記録したが、ウスマン・デンベレやクヴィチャ・クワラツヘリアらの後塵を拝し、継続的な出場機会の確保には苦しんでいる。
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バルコラへのオファーは1億3500万ユーロに増額
ムバイェを巡る契約は急速に進展している一方で、リヴァプールはバルコラ獲得にも動きを強め、1億3500万ユーロに増額したオファーを提示した。23歳のフランス代表は以前からリヴァプールの長期的なターゲットであり、今回の最新オファーは、ついにPSGの高額な評価額に応じる意思を示すものとなっている。
リヴァプールは、特に昨夏にアレクサンデル・イサクにクラブ史上最高額となる1億2500万ポンドの移籍金を設定した後だけに、過剰な支払いには慎重だった。しかし、アマゾン創業者ジェフ・ベゾスがクラブの資本構成に加わったことで、アンフィールドを取り巻く財務状況は変化し、市場でより積極的なアプローチを取ることが可能になった。リヴァプールは現在、今夏の移籍市場における最大級の争奪戦の一つをまとめ上げるべく、PSGのナセル・アル・ケライフィ会長からの最終回答を待っている。
ルイス・エンリケは引き続き口を閉ざす
PSGのルイス・エンリケ監督は、退団が取り沙汰されている両ウインガーを巡る憶測をほとんど鎮めることはできなかった。バルコラとムバイェは、数日前のUEFAスーパーカップでアストン・ヴィラに勝利した試合では出番のない控えだったにもかかわらず、トロフェ・デ・シャンピオンでのRCランス戦の敗戦ではメンバーから外れた。2人の去就とチームから外れた理由について問われた元バルセロナ指揮官は、集まったメディアに対して素っ気ない返答を見せた。報道陣に対し、「移籍市場については終了した時に話す」と述べ、そのまま部屋を後にした。
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パリのチーム再編は続く
ムバイェとバルコラの退団の可能性は、フランスの首都で進む大規模な陣容再編の中で浮上している。PSGはすでに次世代の才能確保に動いており、バルセロナからフェラン・トーレス、アヤックスからミカ・ゴッツを獲得している。
リヴァプールは、この移行期を生かすチャンスがあると見ている。エジプト代表の象徴的存在モハメド・サラーの退団を受け、移籍期限までに戦力を十分に補強することが急務となっている。
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