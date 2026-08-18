ムバイェを巡る契約は急速に進展している一方で、リヴァプールはバルコラ獲得にも動きを強め、1億3500万ユーロに増額したオファーを提示した。23歳のフランス代表は以前からリヴァプールの長期的なターゲットであり、今回の最新オファーは、ついにPSGの高額な評価額に応じる意思を示すものとなっている。

リヴァプールは、特に昨夏にアレクサンデル・イサクにクラブ史上最高額となる1億2500万ポンドの移籍金を設定した後だけに、過剰な支払いには慎重だった。しかし、アマゾン創業者ジェフ・ベゾスがクラブの資本構成に加わったことで、アンフィールドを取り巻く財務状況は変化し、市場でより積極的なアプローチを取ることが可能になった。リヴァプールは現在、今夏の移籍市場における最大級の争奪戦の一つをまとめ上げるべく、PSGのナセル・アル・ケライフィ会長からの最終回答を待っている。



