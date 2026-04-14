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アンドニ・イラオラが今夏ボーンマスを退団、プレミアリーグのライバルが警戒。
サウス・コーストの時代は幕を閉じた。
クラブは、イラオラ監督が今シーズン限りで契約満了により退任すると発表した。彼の指導の下、ボーンマスはプレミアリーグで最も面白いチームの一つに成長した。
『The Athletic』によると、クラブは15か月にわたる交渉で残留を働きかけたが、最終的には彼の決断を尊重した。退団が迫っても、ボーンマスはプレミアリーグ11位で12試合無敗と好調を維持している。
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「光栄でした」
イラオラはプレスリリースで次のように述べた。「AFCボーンマスの監督を務められたことを光栄に思います。私たちが共に成し遂げた成果を誇りに思います。共に働いてくれた選手やスタッフ、そしてビルに感謝しています。皆のおかげで、ここでの時間は特別なものとなりました。今が退任する適切なタイミングだと感じています。しかし、このクラブとの素晴らしい思い出はいつまでも胸に刻み続けます。」
ビル・フォーリー会長も「アンドニは過去3シーズン、クラブの方向性を形作る上で極めて重要な役割を果たした。彼の情熱と革新性、明確な哲学がピッチ内外でAFCボーンマスを高みへ導いた。リーダーシップに感謝し、共に過ごした時間と成果を永遠に忘れない」と語った。
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プレミアリーグのクラブがイラオラ獲得に名乗りを上げている
『The Athletic』によると、オリバー・グラスナー監督が1月に今シーズン限りで南ロンドンのクラブを去ると表明したため、イラオラがクリスタル・パレスの候補監督に浮上した。パレスは新たな戦術を探しており、スペイン人監督の攻撃的なスタイルがチームに合うと判断した。
イラオラは2025年3月、トッテナム・ホットスパーにも1000万ポンド（約1300万ドル）の違約金で獲得を打診されたが、最終的にはアンジェ・ポステコグルー解任後にトッテナムがブレントフォードのトーマス・フランクを招聘した。 アスレティック・クラブも先月退任したエルネスト・バルベルデ氏の後任としてイラオラ招聘を検討したが、現在は実現が困難とみられる。さらにマンチェスター・ユナイテッドも興味を示しており、マイケル・キャリック氏が正式監督に就任するかは未定だ。
後継者探しが始まる
『The Athletic』によると、イプスウィッチ・タウンのキエラン・マッケナ監督が、ボーンマスの後任候補に挙げられている。クラブは残留を望むが、契約には移籍金条項がある。
後任者は重圧がかかる。イラオラは2023年6月にラージョ・バジェカーノから加入し、初年度12位、昨季は9位。欧州カップ圏まで9点及ばなかったが、現在は7位圏まで2点差で好成績を残して退任する見込みだ。