アンドニ・イラオラが今夏ボーンマスを退団、プレミアリーグのライバルが警戒。

イラオラはプレスリリースで次のように述べた。「AFCボーンマスの監督を務められたことを光栄に思います。私たちが共に成し遂げた成果を誇りに思います。共に働いてくれた選手やスタッフ、そしてビルに感謝しています。皆のおかげで、ここでの時間は特別なものとなりました。今が退任する適切なタイミングだと感じています。しかし、このクラブとの素晴らしい思い出はいつまでも胸に刻み続けます。」

ビル・フォーリー会長も「アンドニは過去3シーズン、クラブの方向性を形作る上で極めて重要な役割を果たした。彼の情熱と革新性、明確な哲学がピッチ内外でAFCボーンマスを高みへ導いた。リーダーシップに感謝し、共に過ごした時間と成果を永遠に忘れない」と語った。