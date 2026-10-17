リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、土曜日にGtechコミュニティ・スタジアムで行われるブレントフォードとのプレミアリーグの試合で先発メンバーを変更する。リヴァプールは、週半ばのチャンピオンズリーグでLASKを6-3で下す劇的な勝利を収めてから72時間もたたずに、この試合を迎える。

火曜日にはビジャレアルとの重要な欧州大会の一戦が控えており、イラオラ監督はパフォーマンスの水準を維持するには、疲労の少ない選手を起用することが不可欠だと強調している。

MFライアン・フラーフェンベルフは、マンチェスター・シティに敗れた試合で受けたレッドカードにより、国内大会での1試合の出場停止処分を受けており、出場できない。