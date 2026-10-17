AFP
翻訳者：
アンドニ・イラオラがメンバーの入れ替えを計画。リヴァプールは負傷者に関する最新情報が伝えられる中、ブレントフォード遠征に備える
イラオラ、続く過密日程に対応するための選手起用のローテーションを明言
リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、土曜日にGtechコミュニティ・スタジアムで行われるブレントフォードとのプレミアリーグの試合で先発メンバーを変更する。リヴァプールは、週半ばのチャンピオンズリーグでLASKを6-3で下す劇的な勝利を収めてから72時間もたたずに、この試合を迎える。
火曜日にはビジャレアルとの重要な欧州大会の一戦が控えており、イラオラ監督はパフォーマンスの水準を維持するには、疲労の少ない選手を起用することが不可欠だと強調している。
MFライアン・フラーフェンベルフは、マンチェスター・シティに敗れた試合で受けたレッドカードにより、国内大会での1試合の出場停止処分を受けており、出場できない。
- Propaganda Photo
ローテーションを行う中、監督が全選手に万全の準備を求める
遠征を前にメディアの取材に応じたイラオラは、複数の大会で戦う中、チームの全員がいつでも出場できるよう準備しておく必要があると強調した。「特に今は、基本的に3日おき、いや、3日も空かないほどの間隔で試合をしている。だから、より多くの選手が必要だ」とイラオラは語った。
「だから水曜日はメンバーを少し入れ替えた。週末にもまた入れ替える必要があるし、そのさらに3日後にビジャレアルと対戦するときも入れ替える必要がある」
「全員が必要だ。遅かれ早かれ、全員の力が必要になる」と続けた。「おそらく一人ひとりの力が必要になるから、全員が準備しておかなければならない」
負傷中の主力3選手に可能性残る
イラオラは負傷者について明るい見通しを示し、直近の試合を欠場したコーディ・ガクポ、アレクサンデル・イサク、ドミニク・ソボスライが出場する可能性があると明かした。3選手はいずれも代表ウィーク中に負傷し、マンチェスター・シティ戦とLASK戦を欠場していた。
出場の可否について、イラオラは「様子を見る必要がある。判断するにはまだ早いと思うが、前の試合では出場できないと話した一方で、今回は出場の可能性を残している。そうだ」と語った。
フェデリコ・キエーザと遠藤航も、出場資格に関する規定によって週半ばの欧州での試合を欠場した後、起用が可能となっている。一方、コナー・ブラッドリー、ウーゴ・エキティケ、ジョヴァンニ・レオーニは引き続き長期離脱中だ。
- News Images
ブレントフォード、キックオフを前にコンディションが回復した主力選手らの状態を注視
対戦相手のブレントフォードも選手のコンディションに懸念を抱えている。キース・アンドリュース監督は、アストン・ヴィラと2-2で引き分けた試合でともにけがを負ったケヴィン・シャーデとヤニック・シュスターの状態を見極めている。「ヤニックとケヴは今週、ピッチで練習している。どこまでできるか、明日の様子を見たい」とアンドリュース監督は語った。
元リヴァプールDFのセップ・ファン・デン・ベルフ、ネイサン・コリンズ、ミッケル・ダムスゴーも完全復調に近づいている。
リヴァプールは土曜日のロンドン西部での一戦を終えると、すぐに欧州での戦いへと目を向け直し、火曜日にビジャレアルを迎える準備に入る。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。