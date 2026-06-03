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アンドニ・イラオラがシャビ・アロンソより上！？ ジェイミー・キャラガーがアンフィールドの経営判断に「懸念」を表明
アルネ・スロット監督の突然の解任
リヴァプールは先週末、スロット監督を解任したと正式発表した。1年目はプレミア制覇したが、2年目は5位にとどまった。このタイミングに疑問の声も。年明けにはアロンソ招聘の可能性があったからだ。
1月にレアル・マドリードを退団したアロンソは、リヴァプール復帰の噂が絶えなかったが、先月チェルシーへの移籍を決めた。クラブが彼を獲得しなかった理由を疑問視する声も。後任にはイラオラが有力視され、首脳陣の戦略は厳しい視線を浴びている。
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キャラガー、アロンソ起用見送りに疑問
『The Overlap』に出演したキャラガーは、クラブの意思決定に疑問を呈した。スロットの去就が不透明なら、スポーツディレクターのリチャード・ヒューズがアロンソを優先すべきだったと語った。キャラガーは、実績と環境適応力を考慮するとアロンソが最適任者だと考えていた。
「もし交代するなら、私はスロットではなくシャビ・アロンソを選ぶ。アロンソがチェルシーへ移籍した時点で、スロットを残すべきだと思った」と語った。 「私がアロンソを考えたのは、彼がフロリアン・ヴィルツの能力を最大限に引き出したからでもある。もし交代させるなら、なぜアロンソにしなかったのか？ アロンソには素晴らしい選手としての経歴があり、彼が指導を受けた監督たちもいる。レバークーゼンでの実績もある。彼はレアル・マドリードを指揮したこともある。うまくいかなかったことは知っているが、彼はあのプレッシャーや厳しい視線に慣れている。」
新時代における戦術上の課題
キャラガーは、イラオラの監督経験だけでなく、現在のリヴァプールに戦術が合うかにも疑問を呈した。イラオラは、選手に高い身体能力を求める執拗なハイプレスで知られる。異なるシステムで構築された現メンバーが、その過酷な哲学に適応するには大幅な刷新が必要だとキャラガーは指摘する。
キャラガーは「リヴァプールがアロンソではなくイラオラを選んだとすれば、それは大きな懸念だ」と語った。「アロンソが3バックを望んでいるならまだ理解できる。だが、イラオラのハイプレスをこなせる選手が今のリヴァプールにいるかは疑問だ」
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大きな変化の夏
監督交代は、リヴァプールが夏に行う大規模再建の一環に過ぎない。モハメド・サラーの退団により、新監督はウイングの世界クラス後継者を探し、さらにバックルームスタッフも一新しなければならない。スロット監督の退任で、シプケ・フルスホフ、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト、ルーベン・ピータース各アシスタントコーチも退団し、トレーニング施設の指揮系統に空白が生じる。
イラオラはボーンマスで主力を放出しつつチーム再建を果たしたが、アンフィールドのプレッシャーは別物だ。