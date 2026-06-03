アンドニ・イラオラがシャビ・アロンソより上！？ ジェイミー・キャラガーがアンフィールドの経営判断に「懸念」を表明

リヴァプールは先週末、スロット監督を解任したと正式発表した。1年目はプレミア制覇したが、2年目は5位にとどまった。このタイミングに疑問の声も。年明けにはアロンソ招聘の可能性があったからだ。

1月にレアル・マドリードを退団したアロンソは、リヴァプール復帰の噂が絶えなかったが、先月チェルシーへの移籍を決めた。クラブが彼を獲得しなかった理由を疑問視する声も。後任にはイラオラが有力視され、首脳陣の戦略は厳しい視線を浴びている。