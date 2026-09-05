AFP
翻訳者：
アンドニ・イラオラがコーディ・ガクポのマンチェスター・シティ移籍不成立について初めて口を開いた。リヴァプールFWはイプスウィッチ戦勝利で輝きを放った。
ガクポ、土壇場の騒動後も残留へ
ガクポは今夏の移籍市場終盤、アンフィールドからの移籍が盛んに取り沙汰されていた。トッテナム・ホットスパーが当初関心を示したが、その後はマンチェスター・シティがFW獲得レースで一気に先頭に立った。ガクポ自身もエティハド・スタジアム行きにゴーサインを出していたが、最終的にこの取引は破談となった。
移籍が最終的に成立しなかったのは、リバプールが適切な代役を期限内に確保できなかったためだ。ピッチ外での雑音がありながらも、ガクポはイラオラ体制で今季素晴らしいスタートを切っている。
オランダ代表のガクポは開幕節でゴールを決め、ノッティンガム・フォレスト戦ではアシストも記録した。そして金曜日のイプスウィッチ戦での2-0勝利ではアレクサンデル・イサクの2得点を演出し、好調ぶりをさらに印象づけるとともに、チームにとって変わらぬ価値を証明した。
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イラオラとファン・ダイクがさらなる向上を要求
イラオラは、このアタッカーが状況にどう対応したかに大いに満足しており、移籍市場の期間を通じてオープンなコミュニケーションが維持されていたことを強調した。リバプールの指揮官は、ガクポが前線の複数ポジションをこなせる汎用性を高く評価しており、選手本人もコーチングスタッフからどれほど高く評価されているかを正確に理解していると主張している。
イプスウィッチ戦後、イラオラは「コーディについては何の疑いもない。プレシーズンを通して非常に良かったし、今季のスタートも非常に良く、結果も出している」と語った。「コーディは、我々が彼をどれほど評価しているかを分かっている。それに疑いはないと思う。私は彼を非常に高く評価している。
「今日も再び、2アシストの後に試合を締めくくるため、最後は9番の位置でプレーした。コーディがいるのはいいことだと思う。なぜなら、彼は前線の3つのポジションでプレーできるし、シーズン序盤のこの時期に彼がこの状態にあるのは良いことだからだ」
イラオラは試合前にもこう話していた。「コーディとの関係は、最初から非常に率直なものだった。彼は常にマーケットの状況を把握していたし、我々は絶えず話をしていた」
クラブキャプテンのフィルジル・ファン・ダイクも指揮官の見解に同調し、ガクポがチームにとって変わらず重要な存在であることを強調した。このDFは、移籍不成立に対する同胞の反応を称賛した。
ファン・ダイクは「移籍市場が閉まる前にも言ったが、彼は我々にとって重要な存在だし、今季も我々にとって重要な存在になるのは間違いない」と説明した。「そして、彼は今日またそれを示した。先週もアシストでそうだったし、この数年間ずっとそうだ。だから、そのまま続けてほしい」
競争がトップレベルの基準を押し上げている
ガクポはこれで、1月に冬の移籍市場が開くまでマージーサイドに残留することが確実となった。マンチェスター行きの機会を逃したことに不満を募らせるのではなく、非常に競争の激しい攻撃陣の中で先発の座を確固たるものにする意欲を見せている。
イラオラ監督は、誰にとっても出場時間が保証されているわけではないと警告。リヴァプールが擁するブラッドリー・バルコラ、リオ・ヌグモハ、ビクトル・ムニョスといった攻撃のタレント陣が、主力選手たちを突き上げる存在になり得ると指摘した。指揮官は、こうした内部競争が今後数カ月にわたってチーム全体のパフォーマンスレベルを引き上げると考えている。
「当然ながら、私は彼に要求する。なぜなら、出場時間を争う強い競争もあるからだ」とイラオラ監督は語った。「彼らが先発することもあれば、ベンチから出ることもあるし、出場しないこともある。だが、この競争は全員にとって良いものになると思う」
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イサクとの連係構築
目先の去就に決着がついたことで、ガクポの焦点は、リヴァプールのクラブ史上最高額加入となったイサクとの、ピッチ上で芽生えつつある連係をさらに深めることへと移る。2人はイプスウィッチ戦で破壊力抜群の連係を見せており、今後日程が過密化していく中で、そのケミストリーをさらに築いていくことは、リヴァプールの攻撃面の目標にとって極めて重要になる。
進化を続ける両者の関係について語ったガクポは、このコンビが多くの結果を生み出す可能性を認めた。「お互いに何度もアシストし合えればいいね。だから彼は今、僕にいくつかアシストを返さないといけないよ」と、このウインガーは冗談交じりに語った。リヴァプールが勢いを築こうとする中で、チーム内の雰囲気が良好であることもうかがわせた。
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