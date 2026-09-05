イラオラは、このアタッカーが状況にどう対応したかに大いに満足しており、移籍市場の期間を通じてオープンなコミュニケーションが維持されていたことを強調した。リバプールの指揮官は、ガクポが前線の複数ポジションをこなせる汎用性を高く評価しており、選手本人もコーチングスタッフからどれほど高く評価されているかを正確に理解していると主張している。

イプスウィッチ戦後、イラオラは「コーディについては何の疑いもない。プレシーズンを通して非常に良かったし、今季のスタートも非常に良く、結果も出している」と語った。「コーディは、我々が彼をどれほど評価しているかを分かっている。それに疑いはないと思う。私は彼を非常に高く評価している。

「今日も再び、2アシストの後に試合を締めくくるため、最後は9番の位置でプレーした。コーディがいるのはいいことだと思う。なぜなら、彼は前線の3つのポジションでプレーできるし、シーズン序盤のこの時期に彼がこの状態にあるのは良いことだからだ」

イラオラは試合前にもこう話していた。「コーディとの関係は、最初から非常に率直なものだった。彼は常にマーケットの状況を把握していたし、我々は絶えず話をしていた」

クラブキャプテンのフィルジル・ファン・ダイクも指揮官の見解に同調し、ガクポがチームにとって変わらず重要な存在であることを強調した。このDFは、移籍不成立に対する同胞の反応を称賛した。

ファン・ダイクは「移籍市場が閉まる前にも言ったが、彼は我々にとって重要な存在だし、今季も我々にとって重要な存在になるのは間違いない」と説明した。「そして、彼は今日またそれを示した。先週もアシストでそうだったし、この数年間ずっとそうだ。だから、そのまま続けてほしい」



