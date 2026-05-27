アンディ・ロバートソン、ユヴェントスのオファーを断り、トッテナム移籍合意

移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、トッテナムがロバートソン争奪戦に勝利した。スパーズは1月にも左SBの獲得を試みたが、リヴァプールが代役を確保できず交渉は決裂。今シーズン終了後、日曜のブレントフォード戦（1-1）で別れを告げた32歳は、デ・ゼルビ監督率いる北ロンドンの新天地へ加入する見通しだ。

ユヴェントスも最終盤に獲得を争ったが、トッテナムが競り勝った。