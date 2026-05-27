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アンディ・ロバートソン、ユヴェントスのオファーを断り、トッテナム移籍合意
ユヴェントスに勝利する
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、トッテナムがロバートソン争奪戦に勝利した。スパーズは1月にも左SBの獲得を試みたが、リヴァプールが代役を確保できず交渉は決裂。今シーズン終了後、日曜のブレントフォード戦（1-1）で別れを告げた32歳は、デ・ゼルビ監督率いる北ロンドンの新天地へ加入する見通しだ。
ユヴェントスも最終盤に獲得を争ったが、トッテナムが競り勝った。
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スパーズの奇跡的な生き残り
ロバートソンは、奇跡的とも言える残留を果たしたばかりのクラブに加入した。デ・ゼルビが3月31日に就任し、危機に陥ったチームを率いた。プレミアリーグ終盤7試合で3勝2分2敗とし、2ポイント差で残留を決めた。
一方、ロンドンのライバル・ウェストハムは降格した。2017年にハル・シティから加入し2度のリーグ制覇を経験したスコットランド代表は、新たな再建プロジェクトに意欲を示す。イングランド1部で60アシストを記録した彼がN17にもたらす質は、エリート級だ。
リヴァプールの時代は幕を閉じた。
ベテランSBの退団はアンフィールドの転換点だ。モハメド・サラーも日曜にスコットランド出身のチームメイトと最後の試合に臨んだ。
ユヴェントスはGKアリソン・ベッカーの獲得に関心を示し、DFイブラヒマ・コナテもまもなく契約延長を決める見込みだ。これらの動きでアーネ・スロット監督は不確定要素が増えた。昨季優勝しながらも今季5位に終わったリヴァプールは、戦力流出を補う大規模な再建に着手する。
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スパーズとリヴァプール、次は？
トッテナムは即戦力となる守備の補強に成功した。ロバートソンはデ・ゼルビ監督率いるチームに正式に合流する見込みだ。一方、リヴァプールはスロット監督の下、前例のない変革期を迎えるアンフィールドで長期的な守備戦略を固めるため、早期に補強が必要だ。