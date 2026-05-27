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Moataz Elgammal

翻訳者：

アンディ・ロバートソン、ユヴェントスのオファーを断り、トッテナム移籍合意

アンドリュー・ロバートソン
リヴァプール
プレミアリーグ
トッテナム

報道によると、トッテナムは来季でリヴァプールとの契約が満了する左SBアンディ・ロバートソンと口頭合意に達した。スコットランド代表主将のロバートソンは9年間活躍したアンフィールドを離れ、プレミアリーグに残りスパーズでプレーする。ロベルト・デ・ゼルビ監督がチームをチャンピオンシップ降格から救ったことも要因だ。

  • ユヴェントスに勝利する

    移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、トッテナムがロバートソン争奪戦に勝利した。スパーズは1月にも左SBの獲得を試みたが、リヴァプールが代役を確保できず交渉は決裂。今シーズン終了後、日曜のブレントフォード戦（1-1）で別れを告げた32歳は、デ・ゼルビ監督率いる北ロンドンの新天地へ加入する見通しだ。

    ユヴェントスも最終盤に獲得を争ったが、トッテナムが競り勝った。

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  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    スパーズの奇跡的な生き残り

    ロバートソンは、奇跡的とも言える残留を果たしたばかりのクラブに加入した。デ・ゼルビが3月31日に就任し、危機に陥ったチームを率いた。プレミアリーグ終盤7試合で3勝2分2敗とし、2ポイント差で残留を決めた。

    一方、ロンドンのライバル・ウェストハムは降格した。2017年にハル・シティから加入し2度のリーグ制覇を経験したスコットランド代表は、新たな再建プロジェクトに意欲を示す。イングランド1部で60アシストを記録した彼がN17にもたらす質は、エリート級だ。

  • リヴァプールの時代は幕を閉じた。

    ベテランSBの退団はアンフィールドの転換点だ。モハメド・サラーも日曜にスコットランド出身のチームメイトと最後の試合に臨んだ。

    ユヴェントスはGKアリソン・ベッカーの獲得に関心を示し、DFイブラヒマ・コナテもまもなく契約延長を決める見込みだ。これらの動きでアーネ・スロット監督は不確定要素が増えた。昨季優勝しながらも今季5位に終わったリヴァプールは、戦力流出を補う大規模な再建に着手する。

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    スパーズとリヴァプール、次は？

    トッテナムは即戦力となる守備の補強に成功した。ロバートソンはデ・ゼルビ監督率いるチームに正式に合流する見込みだ。一方、リヴァプールはスロット監督の下、前例のない変革期を迎えるアンフィールドで長期的な守備戦略を固めるため、早期に補強が必要だ。