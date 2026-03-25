アンディ・ロバートソンは、「比類なき」モハメド・サラーへの感動的な別れのメッセージを綴り、リヴァプールが彼に相応しい伝説的な送別を行うよう呼びかけた。

ロバートソンはチームメイトの活躍を祝福することに集中していたが、このスコットランド人選手自身もアンフィールドでの将来が不透明な状況にある。32歳の彼は安定した出場時間を確保できずに苦戦しており、ミロス・ケルケズの加入後、今シーズンのプレミアリーグではわずか6試合の先発にとどまっている。報道によると、クラブは現時点でロバートソンの契約延長を計画していないとのことで、これは過去10年間で最も影響力のある2人の選手が同時にチームを去ることになる可能性を示唆している。

ロバートソンはすでに、幼少期から所属していたセルティックへの復帰が噂されている。1月の移籍市場で移籍の機会はあったものの、このディフェンダーは、今シーズンの最後までプレーし、この時代の幕が下りる前にリヴァプールがFAカップとチャンピオンズリーグで成功を収めるのを助けるため、トッテナムへの移籍を断ったことを認めた。