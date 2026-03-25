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アンディ・ロバートソンは、「比類なき」モハメド・サラーへの感動的な別れのメッセージを綴り、リヴァプールが彼に相応しい伝説的な送別を行うよう呼びかけた。
アンフィールドの時代の終焉
リヴァプールのロッカールームでは、クラブ史上最高の選手の一人への別れを告げる準備が始まった。火曜日にサラーが移籍を正式に発表する感動的な動画を公開したことを受け、ロバートソンはソーシャルメディアを通じて、サラーに向けた心のこもったメッセージを投稿した。この2人は、ユルゲン・クロップ監督の下でチャンピオンズリーグとプレミアリーグの両タイトルを獲得し、昨シーズンはアルネ・スロット監督の下でさらにリーグ優勝を果たしたチームの、まさに中核をなす存在だった。
エジプトの王への胸が張り裂けるような別れ
ロバートソンはインスタグラムに心温まる投稿を寄せ、次のように綴った。「モハメド、ありがとう。ピッチの上でも外でも素晴らしい思い出に満ちた、私たちの人生で最高の9年間だった。君が自分の分野で最高の選手となり、リヴァプールのユニフォームを着た史上最高の選手の一人へと成長していく姿を見守り、その一員でいられたことは、この上ない喜びだった。君のメンタリティは誰にも負けないものであり、多くの人々が学ぶべき点だ。 君は毎日自分を追い込み、常に自分自身にも他人にもさらなる高みを求めてきた。長い間ピッチを共にできたことは喜びだったが、それ以上に君を友人と呼べることを誇りに思う。君には、LFCにおける君の地位にふさわしい送別会が相応しい。君は最高だ。誰にも負けない。」
アンフィールドからの撤退を確実にするために払われた犠牲
サラーの退団報道は、スロット監督との公然の確執など、アンフィールドで緊張が続いていた時期を経て伝えられた。契約満了の1年前というタイミングで円満な退団を実現するため、サラーは契約最終年の週給40万ポンドを放棄するという画期的な合意に達したと報じられている。この金銭的な犠牲により、同FWは今夏フリーエージェントとして退団することが可能となり、9年間にわたる伝説的な一章に幕を下ろすことになる。
「エジプトの王」は、250ゴール以上の記録と、現代のリバプール選手として獲得可能な主要タイトルをすべて網羅したトロフィーケースを残して去ることになる。
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ロバートソン、リヴァプールでの岐路に立たされる
ロバートソンはチームメイトの活躍を祝福することに集中していたが、このスコットランド人選手自身もアンフィールドでの将来が不透明な状況にある。32歳の彼は安定した出場時間を確保できずに苦戦しており、ミロス・ケルケズの加入後、今シーズンのプレミアリーグではわずか6試合の先発にとどまっている。報道によると、クラブは現時点でロバートソンの契約延長を計画していないとのことで、これは過去10年間で最も影響力のある2人の選手が同時にチームを去ることになる可能性を示唆している。
ロバートソンはすでに、幼少期から所属していたセルティックへの復帰が噂されている。1月の移籍市場で移籍の機会はあったものの、このディフェンダーは、今シーズンの最後までプレーし、この時代の幕が下りる前にリヴァプールがFAカップとチャンピオンズリーグで成功を収めるのを助けるため、トッテナムへの移籍を断ったことを認めた。