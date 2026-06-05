アンディ・ロバートソンはリヴァプールよりトッテナムで多く出場できるか？ GOALが2026年夏移籍市場の主要な移籍を評価

ニューカッスルにとって、これは示唆に富む方針転換だ。昨夏、彼らはアレクサンダー・イサクの残留に躍起だったが、結局はリヴァプールへの移籍を認めた。移籍希望が出たらすぐ放出していれば、混乱は避けられた。このスウェーデン人ストライカーの騒動は、エディ・ハウ監督やチームに何のメリットも Bring なかった。 そこで今回は、居場所を失ったフォワードを破格の移籍金で放出した。ゴードンは勤勉で多才だが、6900万ポンドの価値を示したことはない。問題は、この資金を賢く投資できるかだ。イサクの売却益はすでに無駄にし、今夏も優良選手を獲得するのは難しい。 CL出場権も提示できず、12位のプレミアリーグ順位も響く。ゴードンもイサクに続き退団を希望し、サウジオーナーの関心が薄れる中、ニューカッスルはもはや英エリート勢の脅威ではない。評価：B-

バルセロナにとって：懸念材料だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制で長らく大型投資ができなかった。その上で再建直後にゴードンに8000万ユーロを支払ったことは良い兆しとは言えない。 イングランド代表は前線どこでもプレーでき、プレスも秀逸。フリック監督がゴーサインを出した理由だ。 それでも、8000万ユーロという金額は依然として高い。ゴードンがワールドカップで活躍すれば評価は上がるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとはいえ、6点はカラバフとユニオン・サン＝ジロワーズ戦でのもので、半分はPKだ。 プレミアリーグ60試合で12得点という数字が、彼の本当の得点力を示している。ゴードンはフリックが求めるウインガーの条件を満たし、ラッシュフォードより年俸も低い。それでも、より割安な選択肢はあった。バルサはまたも「金より分別」を欠いた。評価：C+

ゴードンにとって：夢のような移籍だ。プレミアでのパフォーマンスはここ2年安定していなかったが、念願のビッグクラブへ飛び込んだ。少年時代から応援するリヴァプールの噂に心を揺さぶられ、一時はバイエルン加入も濃厚だった。 しかしバイエルンが移籍金を躊躇したのは当然で、そこがゴードンの課題だ。ジュリアン・アルバレスが加入すれば注目度は下がるものの、移籍金を正当化する重圧は残る。バルサが8000万ユーロを払ったのは、控えのためではない。 スター揃いのチームでスタメンを勝ち取るには、結果が不可欠だ。バルサで28得点を挙げたラッシュフォードでさえ、今や余剰戦力と見なされている。それでもゴードン本人にとっては夢のような移籍だろう。エランガと組んでいた選手が、ヤマルと並んでピッチに立つのだ。評価：A

マーク・ドイル