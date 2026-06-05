アンディ・ロバートソンはリヴァプールよりトッテナムで多く出場できるか？ GOALが2026年夏移籍市場の主要な移籍を評価

移籍は、関係者が全員満足するケースもあれば、交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと、クラブや選手が後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で最も得をしたのは誰かをお伝えします。夏の移籍市場期間中、成立した移籍をその都度評価し、最大の勝者と敗者を追跡します。
評価一覧をチェックし、コメント欄でご意見をお聞かせください。
移籍は、関係者が全員満足するケースもあれば、交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと、クラブや選手が後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で最も得をしたのは誰かをお伝えします。夏の移籍市場期間中、成立した移籍をその都度評価し、最大の勝者と敗者を追跡します。
評価一覧をチェックし、コメント欄でご意見をお聞かせください。
リヴァプールにとって、ロバートソンの移籍は感慨深い別れだ。2017年に800万ポンドでハル・シティから加入した彼は、クロップ体制の要として全盛期には世界最高の左SBだった。 しかし32歳となり、衰えは否めない。そこでリヴァプールは昨夏、後継としてミロス・ケルケズを獲得。ローマからコスタス・ツィミカスを呼び戻せていれば、冬にロバートソンを放出していたはずだ。 しかし問題は、ケルケズがまだアンフィールドに完全に馴染んでいないこと。さらに2025-26シーズンの苦戦を通じて、ロバートソンの経験や粘り強さ、人柄がマージーサイドでいかに大きかったかを痛感した。ファンは、ロバートソンの退団がモハメド・サラーの去就と重なり、来季の戦力低下を心配している。評価：D
トッテナムにとって：依然として意外な移籍だ。1月に獲得を試みたが、その理由は不明瞭だった。左SBはベン・デイヴィスが負傷中でも、ウドギーやスペンス、新加入スーザがいた。 混乱するロッカールームの安定剤になるとの期待もあった。新監督デ・ゼルビが求める「100％の献身」にも合致する。フリー移籍なのは朗報だが、それでも必要度自体は高くなかった。評価：C
ロバートソンにとって：不可解な決断。1月にリヴァプールを去ろうとしたのは理解できる。控えに甘んじており、ワールドカップを控えてプレミアリーグで定期的にプレーしたいと考えていたからだ。スパーズはそれを提供してくれるようだった。 結局、後半戦は予想より多く先発し、北米へ移る時点でのコンディションは良好だ。だがリヴァプールが一度も延長契約を提示しなかったため、残留の可能性は最初からなかった。 ユヴェントスなど他のクラブも興味を示していたため、最終節で降格を免れたばかりのトッテナムを選んだのはやや不可解だ。しかし、デ・ゼルビ監督が今夏チームを強化すれば、1月時点より魅力的に映った可能性もある。 それでも、彼が北ロンドンで昨季のリヴァプールより多くの出場機会を得られるかは不透明だ。評価：C
アタランタにとって、この移籍は同クラブのビジネスモデルが再び成功した証だ。2022年にサレルニターナから約2300万ユーロで獲得したエデルソンは、ヨーロッパリーグ制覇など4年間活躍。マンチェスター・ユナイテッドへの売却でボーナスを含め移籍金はほぼ倍になる見込みだ。 彼の穴を埋めるのは簡単ではないが、これがアタランタのスタイルだ。原石を発掘し、数シーズン後に最高値で売却する。 アトレティコ・マドリードも獲得を望んだが、アタランタは強硬に高値を主張。契約残り1年ながら、ユナイテッドは要求額を支払った。業界屈指のスカウト陣の見事な仕事だ。評価：A
ユナイテッドにとっては、無謀な補強で知られるクラブとしては珍しく賢明な獲得だ。 カゼミーロの退団で中盤の補強が急務だったユナイテッドは、守備力と攻撃力を兼備するブラジル人を獲得し、戦力を維持した。エデルソンの評価は過去1年でやや低下した。それが、カルロ・アンチェロッティ監督がW杯代表にカゼミーロを選出し、エデルソンを外した理由だ。 ただ、昨夏ジャン・ピエロ・ガスペリーニが退任したことが影響している。2024年EL決勝でレバークーゼンを破ったチームでは、彼が「要」だったからだ。 当時リヴァプールやマンチェスター・シティも関心を示していた。あの時のパフォーマンスを取り戻せば、コビー・マイヌーと強力な中盤を形成できるだろう。全盛期のカゼミーロには及ばないが、マヌエル・ウガルテよりは明らかに上だ。評価：B+
エデルソンにとって：長年待ち望んだ移籍だ。彼はプレミアリーグでプレーしたいと公言しており、ボール奪取と保持に秀でたスキルを新天地で示したい。ペナルティエリアでも脅威だ。 ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコへ行ったほうが良かったという声もある。だがマイケル・キャリックは優れた守備的MFであり、かつては才能ある若手がステップアップするには危険だったオールド・トラッフォードに安定感を取り戻した。 彼は「夢の劇場」で大きなインパクトを残す潜在能力を持っており、それが実現すればブラジル代表への復帰も射程圏内だ。評価：A
マーク・ドイル
ニューカッスルにとって、これは示唆に富む方針転換だ。昨夏、彼らはアレクサンダー・イサクの残留に躍起だったが、結局はリヴァプールへの移籍を認めた。移籍希望が出たらすぐ放出していれば、混乱は避けられた。このスウェーデン人ストライカーの騒動は、エディ・ハウ監督やチームに何のメリットも Bring なかった。 そこで今回は、居場所を失ったフォワードを破格の移籍金で放出した。ゴードンは勤勉で多才だが、6900万ポンドの価値を示したことはない。問題は、この資金を賢く投資できるかだ。イサクの売却益はすでに無駄にし、今夏も優良選手を獲得するのは難しい。 CL出場権も提示できず、12位のプレミアリーグ順位も響く。ゴードンもイサクに続き退団を希望し、サウジオーナーの関心が薄れる中、ニューカッスルはもはや英エリート勢の脅威ではない。評価：B-
バルセロナにとって：懸念材料だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制で長らく大型投資ができなかった。その上で再建直後にゴードンに8000万ユーロを支払ったことは良い兆しとは言えない。 イングランド代表は前線どこでもプレーでき、プレスも秀逸。フリック監督がゴーサインを出した理由だ。 それでも、8000万ユーロという金額は依然として高い。ゴードンがワールドカップで活躍すれば評価は上がるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとはいえ、6点はカラバフとユニオン・サン＝ジロワーズ戦でのもので、半分はPKだ。 プレミアリーグ60試合で12得点という数字が、彼の本当の得点力を示している。ゴードンはフリックが求めるウインガーの条件を満たし、ラッシュフォードより年俸も低い。それでも、より割安な選択肢はあった。バルサはまたも「金より分別」を欠いた。評価：C+
ゴードンにとって：夢のような移籍だ。プレミアでのパフォーマンスはここ2年安定していなかったが、念願のビッグクラブへ飛び込んだ。少年時代から応援するリヴァプールの噂に心を揺さぶられ、一時はバイエルン加入も濃厚だった。 しかしバイエルンが移籍金を躊躇したのは当然で、そこがゴードンの課題だ。ジュリアン・アルバレスが加入すれば注目度は下がるものの、移籍金を正当化する重圧は残る。バルサが8000万ユーロを払ったのは、控えのためではない。 スター揃いのチームでスタメンを勝ち取るには、結果が不可欠だ。バルサで28得点を挙げたラッシュフォードでさえ、今や余剰戦力と見なされている。それでもゴードン本人にとっては夢のような移籍だろう。エランガと組んでいた選手が、ヤマルと並んでピッチに立つのだ。評価：A
マーク・ドイル