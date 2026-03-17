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アンディ・ロバートソンはチームメイトに対し、リヴァプールに「ふさわしい」ことを証明し、アルネ・スロット監督にかかるプレッシャーを和らげるよう求めた
アンフィールドの厳しい視線に耐える
ロバートソン監督は火曜日の記者会見で、日曜日のトッテナム・ホットスパー戦での1-1の引き分けを受けてチームに注がれている強い注目について言及した。ラウンド16の第1戦でガラタサライに0-1で敗れているリヴァプールについて、同監督はオランダ人監督が舞台裏でどのように対応してきたかを詳しく語った。
「昨年、我々が本当に壁にぶつかったとは思いません」と彼は記者団に語った。「彼の初シーズンという観点からも、また我々のシーズン全体としても、おそらく想像しうる限り順調に進んだと言えるでしょう。今シーズンはもう少し浮き沈みが激しいのは事実です。しかし彼は冷静さを保っており、明らかに解決策を見つけようともしています」
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実力を証明する
昨シーズンはプレミアリーグで優勝し、今シーズンのチャンピオンズリーグでもベスト8入りを果たしたにもかかわらず、リヴァプールは国内リーグで苦戦を強いられている。チームがプレミアリーグで5位に沈み、2026-27シーズンの欧州最高峰のクラブ大会への出場権を逃す恐れがあることから、スロット監督へのプレッシャーは高まっている。
「当然ながら、結果が出ていない今、私たち全員にかかるプレッシャーは少し大きくなっています」と彼は語った。「結果を出さなければならず、結果を出せなければ、批判の目は厳しくなるものです。彼は昨年よりもはるかに厳しい批判にさらされており、私たち選手も同様です。それに立ち向かうのは私たち次第です。 我々は皆、リヴァプールにふさわしい実力を持っている。それを証明するのは我々次第だ。もしそれができれば、流れを我々が望む方向へと取り戻せるはずだ。」
チャンピオンズリーグへの関心
記者会見で、この左サイドバックは、チームの戦いが完全に頓挫してしまうリスクについて問われた。敗北を認めることを拒んだ彼は、今週アンフィールドで行われるトルコの相手との一戦で、ビハインドを覆し、欧州最高峰の大会での地位を維持することが絶対的に必要だと強調した。
「諦めるわけにはいかない。最後まで戦い抜く努力を続けなければならない」と彼は認めた。「時間がなくなっていること、試合数が減っていることは分かっている。だが、我々はチャンピオンズリーグの準々決勝進出のチャンスを残しているし、FAカップにも残っている。そしてリーグ戦の調子も立て直さなければならない。チャンピオンズリーグ出場権に関しては、このクラブがそれを求めている。ファンもそれを求めているのだ。」
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アンフィールドのファンに歓喜をもたらす
記者会見の締めくくりとして、彼はヨーロッパの舞台で繰り広げられた数々の名勝負を振り返った。その中には、2019年の準決勝でバルセロナ相手に0-3の劣勢から逆転し、2戦合計4-3で勝利を収め、最終的に優勝を果たした歴史的な大逆転劇も含まれていた。経験と新鮮なエネルギーの両方を活かす必要があると認識した彼は、選手たちにスタジアムを沸かせるよう呼びかけた。
「照明に照らされたアンフィールド、スタジアムに詰めかけたファンたち。彼らは過去にここを訪れており、今後も何度もここを訪れることになるだろう。彼らは常に特別な夜を創り出してくれる」と彼は締めくくった。「だが、我々は彼らに歓声を上げる理由を与えなければならない。応援する対象を与え、席から立ち上がって熱狂させる何かを見せなければならない。それができれば、リヴァプールのファンがそれに応えてくれると分かっているからだ」
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