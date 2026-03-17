アンディ・ロバートソンはチームメイトに対し、リヴァプールに「ふさわしい」ことを証明し、アルネ・スロット監督にかかるプレッシャーを和らげるよう求めた

ロバートソン監督は火曜日の記者会見で、日曜日のトッテナム・ホットスパー戦での1-1の引き分けを受けてチームに注がれている強い注目について言及した。ラウンド16の第1戦でガラタサライに0-1で敗れているリヴァプールについて、同監督はオランダ人監督が舞台裏でどのように対応してきたかを詳しく語った。

「昨年、我々が本当に壁にぶつかったとは思いません」と彼は記者団に語った。「彼の初シーズンという観点からも、また我々のシーズン全体としても、おそらく想像しうる限り順調に進んだと言えるでしょう。今シーズンはもう少し浮き沈みが激しいのは事実です。しかし彼は冷静さを保っており、明らかに解決策を見つけようともしています」