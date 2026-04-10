アンディ・ロバートソンの次なる移籍先：アンフィールド退団が確定し、リヴァプールのレジェンド獲得に向けて有力候補が浮上

リヴァプールとの契約が満了するロバートソン獲得の有力候補にトッテナムが浮上。北ロンドンのクラブは1月の移籍市場で既に交渉を開始し、地固めを進めてきた。

アトレティコ・マドリード、ナポリ、ユヴェントスも動向を注視しているが、The Athleticによるとスパーズが最有力だ。

ただ、交渉の成否はプレミアリーグ残留にかかっている。残り7試合で17位、降格圏とは1ポイント差だ。