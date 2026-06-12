ジョタにとっても最大の目標だった。昨年のネーションズリーグ決勝でポルトガルの優勝に貢献し、彼はセレッソのワールドカップ予選でも活躍することを楽しみにしていた。
しかし2025年7月3日、スペインをPK戦で破ってからわずか1カ月、ルテ・カルドソと結婚して11日後に自動車事故で兄アンドレ・シルバと共にスペイン・サモラで亡くなった。
リヴァプールのチームメイト同様、ロバートソンも深い悲しみに暮れた。
「今は家族のことを一番に思う」とインスタグラムに投稿した。「彼らの喪失は耐え難い。ディオゴとアンドレ、かけがえのない2人を失ったことに心から哀悼する。チームとして、この悲しみを共に乗り越えよう。時間がかかってもいい。
「僕は相棒について話したい。親友で、愛していたし、とても恋しい。選手としての彼を何時間でも語れるが、今はそんなことはどうでもよい。
彼の人柄こそが大切だ。本当にいい奴で、最高の人だった。誠実で自然体。愛と笑いに満ちていた。
彼は私が出会った中で最も「英国的」な外国人選手だった。私たちはよく冗談で、彼が本当はアイルランド人だとからかった。私は彼を「ディオゴ・マクジョタ」と呼んだ。一緒にダーツや競馬を楽しんだ。今シーズン、チェルトナムに行ったのは最高の思い出だ。
最後に彼に会ったのは結婚式の日、人生で最も幸せな瞬間だった。あの日、彼が妻と家族への愛で満ち溢れ、絶え間なく笑っていた姿を忘れない。
まだ信じられない。早すぎる。胸が張り裂けそうだ。でも、僕の人生にいてくれて、もっと素晴らしいものにしてくれて、ありがとう、相棒。
愛してるよ、ディオゴ。