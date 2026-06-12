クロップ監督は彼の士気を高めるためにできる限りのことをしたが、ジョタはサッカー界の最高の舞台で母国を代表する機会を不当に奪われたかのように感じていた。

「負傷の翌日、ユルゲンは僕を強く抱きしめてくれた」とジョタは『FourFourTwo』に語った。「彼は言葉より抱擁が大切だと理解していた。リハビリ中も会うたびに『調子はどうだ？』と声をかけてくれた。

彼が気にかけてくれているのが伝わってくる。チームを率いる人物が全選手を気遣い、復帰した時には頼りにしていると示してくれること――それ以上望むものはない。だが、あれは私のキャリアの中で最も深刻な怪我だった。

担架で運ばれるときは先が思いやられますが、それでも「大したことではない」と信じたい。ワールドカップが目前だったので、間に合うように治ることを願いました。しかし間に合わないと分かり、代表を逃したときは大きなショックでした。ただただ悲しかったです。

初めてのワールドカップに出場できるはずだったし、代表でも重要な役割があると信じていた。予選で貢献した分、出場する権利があると強く感じていた。でも、叶わなかった」