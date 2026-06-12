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Andy Robertson Diogo Jota GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

翻訳者：

アンディ・ロバートソンとディオゴ・ジョタのワールドカップへの夢が実現した。スコットランド代表キャプテンは500万人のファンの期待と、元リヴァプールチームメイトの記憶を胸に戦う。

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ハイチ 対 スコットランド

2022年10月16日、アンフィールドでのリヴァプール対マンチェスター・シティ戦（1-0でリヴァプール勝利）の終了間際、ディオゴ・ジョタが筋肉の痛みでピッチに倒れた。ユルゲン・クロップ監督は即座に最悪の事態を懸念した。「ディオゴが倒れたままなら、決して良いことではない」 診断はふくらはぎの負傷。数週間ではなく数カ月の離脱となり、ジョタは2022年ワールドカップのポルトガル代表入りも逃した。

「今のところ、ディオゴの状態は驚くほど悪くない」とクロップ監督はウェストハム戦を前に語った。「彼は非常に賢いので、ピッチから運び出された時点で状況を理解していたはずだ。試合後に少し話したが、彼もそれが深刻な怪我だと分かっていたようだ」

とはいえ、カタール行きが絶たれたとすぐに理解しても、自身初となるワールドカップ出場を逃した痛みが和らぐわけではない。

アンフィールドでの素晴らしい夜の後、私の夜は最悪の形で終わった。最後の最後で夢が崩れ去った」とジョタはシティ戦から6日後にSNSに投稿した。「でも、外からクラブと代表を応援し、一日も早く戻れるよう戦う」。ジョタにとっては厳しい時期だ。

  • Liverpool FC v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    「キャリア最大の怪我」

    クロップ監督は彼の士気を高めるためにできる限りのことをしたが、ジョタはサッカー界の最高の舞台で母国を代表する機会を不当に奪われたかのように感じていた。

    「負傷の翌日、ユルゲンは僕を強く抱きしめてくれた」とジョタは『FourFourTwoに語った。「彼は言葉より抱擁が大切だと理解していた。リハビリ中も会うたびに『調子はどうだ？』と声をかけてくれた。

    彼が気にかけてくれているのが伝わってくる。チームを率いる人物が全選手を気遣い、復帰した時には頼りにしていると示してくれること――それ以上望むものはない。だが、あれは私のキャリアの中で最も深刻な怪我だった。

    担架で運ばれるときは先が思いやられますが、それでも「大したことではない」と信じたい。ワールドカップが目前だったので、間に合うように治ることを願いました。しかし間に合わないと分かり、代表を逃したときは大きなショックでした。ただただ悲しかったです。

    初めてのワールドカップに出場できるはずだったし、代表でも重要な役割があると信じていた。予選で貢献した分、出場する権利があると強く感じていた。でも、叶わなかった」

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  • Scotland v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    「期待を裏切る」

    『FIFA』をプレイすることで、ワールドカップに出場できなかった悔しさを少しは和らげることができた。あの困難な日々を乗り切れたのは、同じ悔しさを抱えるチームメイトの支えがあったからだ。

    アンフィールドで2年間共にプレーしてきたジョタとアンディ・ロバートソンだが、2022年ワールドカップをテレビでしか見られなかった期間を通じて、2人の絆はさらに深まった。

    ただし、2人の感情は少し違っていた。ジョタはチャンスを奪われたと感じ、ロバートソンは自分たちでチャンスを逃したと感じていた。

    「この試合を長い間待ち望んでいたんだ」とロバートソンは語る。2022年6月、スコットランドはホームでウクライナに敗れ、W杯プレーオフ準決勝で敗退した。「それまでのパフォーマンスは良かったのに、試合では本来の力を出せなかった。

    自分たちが望んでいたようなプレーができなかった。それが一番残念だ。もう過去のことだ。好調な予選を経て、自分たちを裏切ってしまった。

    「これでまた4年間、ワールドカップは遠のいてしまった。それは本当に受け入れがたいことだ。なぜなら、僕たち全員にあの大きな大会でプレーしたいという夢があるのに、その夢に見合うようなプレーができなかったからだ。」

  • Scotland v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    「時間は残り少ない」

    ロバートソンは深く落胆し、当初はワールドカップの試合を見るのもつらく、大会序盤は家族との休暇を優先してサッカーから距離を置いた。

    結局はカタールに残ったリヴァプールの選手たちを応援したが、イングランドやオランダ、ブラジルといった強豪国を見て「スコットランドもそこにいるべきだった」という思いは消えなかった。29歳という年齢を考え、ワールドカップに出場できる機会がもう多く残されていないと分かっていたからだ。

    休暇中に偶然会ったオーストリア代表アラバも「ユーロには出たがワールドカップは初めてだ」と言い、互いに年齢を考えると予選突破の機会は少ないと語り合った。

    最近観た試合で、ファンと選手たちの情熱を感じた。世界最大の大会は誰にとっても非常に大きな意味を持つ。ユーロで代表としてプレーした時はその感覚を味わったが、ワールドカップこそが私の心を鋭く突き刺す。

    「少なくともあと1回は挑戦する。うまくいけば2回かもしれない。将来の話だが、必ず成し遂げたい目標だ」

  • Funeral Held For Diogo Jota And Andre Silva In Their Hometown Of GondomarGetty Images News

    「もうお別れなんて信じられない」

    ジョタにとっても最大の目標だった。昨年のネーションズリーグ決勝でポルトガルの優勝に貢献し、彼はセレッソのワールドカップ予選でも活躍することを楽しみにしていた。

    しかし2025年7月3日、スペインをPK戦で破ってからわずか1カ月、ルテ・カルドソと結婚して11日後に自動車事故で兄アンドレ・シルバと共にスペイン・サモラで亡くなった。

    リヴァプールのチームメイト同様、ロバートソンも深い悲しみに暮れた。

    「今は家族のことを一番に思う」とインスタグラムに投稿した。「彼らの喪失は耐え難い。ディオゴとアンドレ、かけがえのない2人を失ったことに心から哀悼する。チームとして、この悲しみを共に乗り越えよう。時間がかかってもいい。

    「僕は相棒について話したい。親友で、愛していたし、とても恋しい。選手としての彼を何時間でも語れるが、今はそんなことはどうでもよい。

    彼の人柄こそが大切だ。本当にいい奴で、最高の人だった。誠実で自然体。愛と笑いに満ちていた。

    彼は私が出会った中で最も「英国的」な外国人選手だった。私たちはよく冗談で、彼が本当はアイルランド人だとからかった。私は彼を「ディオゴ・マクジョタ」と呼んだ。一緒にダーツや競馬を楽しんだ。今シーズン、チェルトナムに行ったのは最高の思い出だ。

    最後に彼に会ったのは結婚式の日、人生で最も幸せな瞬間だった。あの日、彼が妻と家族への愛で満ち溢れ、絶え間なく笑っていた姿を忘れない。

    まだ信じられない。早すぎる。胸が張り裂けそうだ。でも、僕の人生にいてくれて、もっと素晴らしいものにしてくれて、ありがとう、相棒。

    愛してるよ、ディオゴ。

  • Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    「ピッチを本当に離れたことはなかった」

    11月18日、デンマークとのワールドカップ予選を前にロバートソンは記者団にハムデン・パークでの試合への感情は「興奮」だけだと語った。しかし、それは真実とは程遠かった。

    実際は感情的になっており、試合前ずっと本心をチームメイトに隠していた。スコットランドが4-2で逆転勝ちした直後、キャプテンは初めて本音を明かした。

    「今日は親友ディオゴ・ジョタのことが頭から離れなかった」とBBCスポーツに語った。「ワールドカップについて二人で何度も話した。彼はポルトガル代表として前回出場できず、私もスコットランド代表として逃した。だから、今日は彼が喜んでくれていると分かっている」

    この告白はサッカー界に感動を広めた。カルドーソは、デンマーク戦の勝利が1998年以来のW杯出場と500万人の同胞を熱狂させたこと以上に、この左SBにとって大きかったと知り、心を打たれた。何よりも、それは二人の友情と共有した夢が叶った瞬間だった。

    カルドーソは手紙にこう記した。「あなたの言葉を聞き、長年の夢が叶ったあの日、あなたが何を感じていたのかを知った時、私はディオゴが決してピッチを去ったわけではないと気づきました」

    「その瞬間を成し遂げ、ワールドカップへの出場権を勝ち取ったことで、君は一人で行くわけではない。彼の夢も一緒に連れて行くことになる。そしてピッチに足を踏み入れる時、歩いているのは君だけではないと私は知っている。ディオゴが君と共にいる。君の思いの中に、君の歩みの中に、君の心の中に。」

    だから今日、あなたに感謝したい。彼を忘れずにいてくれてありがとう。彼を連れて行ってくれてありがとう。喪失の痛みを力に変え、これほど美しいものにしてくれてありがとう。ここ、私たちの家でも、毎日そうしているんだ。

    彼は今も君を誇りに思っている。その夢を大切にし、自分のためにも、彼のためにも、生き抜いてほしい。」

  • Brentford v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    「私たち二人のためにプレーする」

    親友の記憶を称えることは、ロバートソンにとって喜ばしい責任だ。

    「次のワールドカップに出場することの意味について、私たちは何度も語り合った。アメリカに行くこと、それが私たち二人の目標だった」とこのスコットランド人はFIFAに語った。「それが彼から奪われてしまったことが、ただただ悔しい。

    でも、彼を心の中で抱きしめ続けるつもりだ。初戦も第2戦も第3戦も、できればその先も、彼がそばにいてくれると信じている。

    彼はいつもそこにいる。いつも彼のことを思い、笑い、泣き、思い出を語り合う。この大会でもそれは同じだ。

    「私は彼のためだけでなく、私たち二人のためにプレーしている。だから、彼のことはいつも心の最前線にいる」

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