アンディ・ロバートソンがリヴァプールでの将来について最新情報を伝え、最終決断を下す時期を明らかにした

現在検討されている選択肢の中で最もロマンチックなのは、グラスゴーへの復帰だ。幼少期からセルティックのサポーターであるロバートソンは、かねてより「フープス」への移籍が噂されてきた。

「（セルティックについては）あまり話すべきことではない」とロバートソンは認めた。「もちろん、子供の頃はセルティックに通っていてシーズンチケットも持っていた。それは秘密ではない。だが、それについて深く掘り下げたいとは思わない。

「現時点で私に提示されている選択肢については、非公開にしておくつもりだ。それは私が常にそうしてきたやり方だ。人々はあれこれと噂し、私が次にどこへ行くのかについて多くの話が飛び交っている。私もそれを見ているが、今は一切関与しないようにしている。」