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Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

アンディ・ロバートソンがリヴァプールでの将来について最新情報を伝え、最終決断を下す時期を明らかにした

移籍情報
リヴァプール
アンドリュー・ロバートソン
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アンディ・ロバートソンは、リヴァプールでの伝説的なキャリアが終わりに近づく中、夏までに自身の去就を決定すると明言した。スコットランド代表キャプテンの契約は残り数ヶ月となっており、ワールドカップ期間中に移籍問題による混乱を避ける決意を固めている。

  • スコットランド代表キャプテンにとって、決断の時が迫っている

    今シーズン終了をもって契約が満了を迎える32歳の左サイドバックは、自身の去就について明確な答えを求めている。アンフィールドでの現在の戦術体制下で、ミロス・ケルケズにポジションを譲る形となったロバートソンは、キャリアの晩年を迎えつつある今、トップチームでのレギュラーとしての出場を最優先事項としている。

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  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    国際舞台での注意散漫を防ぐ

    1月のトッテナム移籍が実現しなかったことを受け、ヨーロッパやプレミアリーグの複数の有力クラブが、彼の獲得をめぐって争奪戦を繰り広げると見られている。ロバートソンにとって最優先事項は状況の明確化であり、今夏に代表チームを率いる前に、次の移籍先を確定させたいと考えている。

    「ワールドカップ前に決断を下すか？ ええ、間違いなくそうなるだろう」とロバートソンは『デイリー・ミラー』紙の取材に対し語った。「僕としては、夏になる前に決心するつもりだ。この問題が頭から離れない状態は避けたいと、ずっと考えてきた。それは重要だと思うし、誰もそんな状況は望んでいないし、誰もが同じ立場だろう。」

    「契約が切れていて新契約を結ぶにせよ、何をするにせよ――大きな大会に臨む前に、その件は片付けておきたいものだ。私は常にその方向で努力し、一貫してそうしてきた。あと8、9週間しかないから、今から大会終了まで家族と話し合い、どうしたいかを決めるつもりだ」

  • パークヘッドに関する噂について

    現在検討されている選択肢の中で最もロマンチックなのは、グラスゴーへの復帰だ。幼少期からセルティックのサポーターであるロバートソンは、かねてより「フープス」への移籍が噂されてきた。

    「（セルティックについては）あまり話すべきことではない」とロバートソンは認めた。「もちろん、子供の頃はセルティックに通っていてシーズンチケットも持っていた。それは秘密ではない。だが、それについて深く掘り下げたいとは思わない。

    「現時点で私に提示されている選択肢については、非公開にしておくつもりだ。それは私が常にそうしてきたやり方だ。人々はあれこれと噂し、私が次にどこへ行くのかについて多くの話が飛び交っている。私もそれを見ているが、今は一切関与しないようにしている。」

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    アンフィールドにおける伝説の時代の終焉

    もしロバートソンが退団することになれば、彼は紛れもないリヴァプールのレジェンドとして去ることになるだろう。9年前にハル・シティから加入して以来、彼は372試合に出場し、チャンピオンズリーグ1回、プレミアリーグ2回を含む9つのタイトル獲得に貢献してきた。

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