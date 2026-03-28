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アンディ・ロバートソンがリヴァプールでの将来について最新情報を伝え、最終決断を下す時期を明らかにした
スコットランド代表キャプテンにとって、決断の時が迫っている
今シーズン終了をもって契約が満了を迎える32歳の左サイドバックは、自身の去就について明確な答えを求めている。アンフィールドでの現在の戦術体制下で、ミロス・ケルケズにポジションを譲る形となったロバートソンは、キャリアの晩年を迎えつつある今、トップチームでのレギュラーとしての出場を最優先事項としている。
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国際舞台での注意散漫を防ぐ
1月のトッテナム移籍が実現しなかったことを受け、ヨーロッパやプレミアリーグの複数の有力クラブが、彼の獲得をめぐって争奪戦を繰り広げると見られている。ロバートソンにとって最優先事項は状況の明確化であり、今夏に代表チームを率いる前に、次の移籍先を確定させたいと考えている。
「ワールドカップ前に決断を下すか？ ええ、間違いなくそうなるだろう」とロバートソンは『デイリー・ミラー』紙の取材に対し語った。「僕としては、夏になる前に決心するつもりだ。この問題が頭から離れない状態は避けたいと、ずっと考えてきた。それは重要だと思うし、誰もそんな状況は望んでいないし、誰もが同じ立場だろう。」
「契約が切れていて新契約を結ぶにせよ、何をするにせよ――大きな大会に臨む前に、その件は片付けておきたいものだ。私は常にその方向で努力し、一貫してそうしてきた。あと8、9週間しかないから、今から大会終了まで家族と話し合い、どうしたいかを決めるつもりだ」
パークヘッドに関する噂について
現在検討されている選択肢の中で最もロマンチックなのは、グラスゴーへの復帰だ。幼少期からセルティックのサポーターであるロバートソンは、かねてより「フープス」への移籍が噂されてきた。
「（セルティックについては）あまり話すべきことではない」とロバートソンは認めた。「もちろん、子供の頃はセルティックに通っていてシーズンチケットも持っていた。それは秘密ではない。だが、それについて深く掘り下げたいとは思わない。
「現時点で私に提示されている選択肢については、非公開にしておくつもりだ。それは私が常にそうしてきたやり方だ。人々はあれこれと噂し、私が次にどこへ行くのかについて多くの話が飛び交っている。私もそれを見ているが、今は一切関与しないようにしている。」
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アンフィールドにおける伝説の時代の終焉
もしロバートソンが退団することになれば、彼は紛れもないリヴァプールのレジェンドとして去ることになるだろう。9年前にハル・シティから加入して以来、彼は372試合に出場し、チャンピオンズリーグ1回、プレミアリーグ2回を含む9つのタイトル獲得に貢献してきた。