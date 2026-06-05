元ハル・シティのディフェンダーである彼は、個性と情熱あふれるプレーで高い評価を得て加入する。

トッテナムのデ・ゼルビ監督は、今夏の第1弾補強についてこう語った。「アンディは長年注目してきた選手だ。卓越した技術、経験、リーダーシップ、メンタリティでチームを牽引してくれるだろう。長年にわたりトップレベルで結果を残してきた勝者であり、ピッチ内外で重要な存在になるはずだ。」