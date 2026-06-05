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アンディ・ロバートソンがトッテナムに加入。クラブが合意を発表、ロベルト・デ・ゼルビ監督は「傑出した」元リヴァプールスターを称賛。
トッテナムがベテランのサイドバックを獲得
トッテナムは、契約満了でアンフィールドを去るスコットランド代表キャプテン、ロバートソンをフリー移籍で獲得した。32歳の左サイドバックは1月、トーマス・フランク前監督率いるスパーズからオファーを受けたが、リヴァプールがローマへレンタル中のツィミカスを呼び戻せなかったため交渉は流れていた。ロバートソンはフリーエージェントとして北ロンドンへ移籍し、栄冠に輝いたマージーサイドでの9年間に幕を引いた。
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デ・ゼルビ監督がリーダーシップを称賛
元ハル・シティのディフェンダーである彼は、個性と情熱あふれるプレーで高い評価を得て加入する。
トッテナムのデ・ゼルビ監督は、今夏の第1弾補強についてこう語った。「アンディは長年注目してきた選手だ。卓越した技術、経験、リーダーシップ、メンタリティでチームを牽引してくれるだろう。長年にわたりトップレベルで結果を残してきた勝者であり、ピッチ内外で重要な存在になるはずだ。」
ランゲは最高水準のプロ意識を体現している
ロバートソンは2017年にハルから移籍以来、マージーサイドで通算378試合に出場。チャンピオンズリーグ、FAカップ、リーグカップ2回、プレミアリーグ2回（2025年の2度目の国内リーグ含む）制した。
この移籍について、トッテナムのスポーツディレクター、ヨハン・ランゲは「彼の高い技術、人柄、リーダーシップは、常にタイトル争いを続けてきたキャリアが証明している。アンディのプロ意識と献身はチーム発展に不可欠であり、クラブに再び成功をもたらすという私たちの野心も共有している」と語った。
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ワールドカップのキャプテン就任が、新たな挑戦に先立つ。
トッテナムの新チームメイトに合流する前、ロバートソンはスコットランド代表として今夏のワールドカップに出場し、代表戦92試合目の出場記録を更新する。スコットランドにとってこれは今世紀初のワールドカップ出場だ。
帰国後、このベテラン左SBは、最終戦で辛うじてプレミア残留を決めたばかりの再建期にあるトッテナムで、立て直しの急務に直面する。デ・ゼルビ監督は、新加入選手の優れたメンタリティに大きく依存しながら、過酷なプレシーズン再建を進めるだろう。