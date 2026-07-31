バーンハムによる痛烈な批判は、アジアサッカー連盟（AFC）の断固たる姿勢を含む、より広範な世界的反発を反映している。

公式声明でAFCは、FIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）の商業子会社を設立する計画を拒否し、サッカー最高峰の大会の完全性を守る必要性を強調した。「FIFAワールドカップは世界のサッカー界の頂点であり、その力はすべての連盟と世界を代表するサッカー強豪国の参加によって支えられている。

「大会の結束と普遍的な性格を損なうおそれのあるいかなる提案も、再考されなければならない」