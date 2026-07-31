AFP
翻訳者：
アンディ・バーナム首相、FIFA会長として「間違った人物」ジャンニ・インファンティーノの交代を要求
バーンハム、インファンティーノ体制を非難
バーンハムは、組織の商業化計画に対する反発の波を受け、FIFAのインファンティーノ会長の指導体制を痛烈に批判した。反対の動きは、上級顧問カルロス・コルデイロの辞任に続き、アジアサッカー連盟（AFC）、UEFA、CONCACAFが正式に反対を表明したことで、さらに強まっている。バーンハムは、インファンティーノ会長によるFIFA大会の持ち分を民間投資家に売却しようとする試みは、世界のサッカーの将来にとって根本的に誤った判断だと主張した。
- SW Pix
首相が変革を要求
金曜日に記者団の取材に応じたバーンハムは、提案されているプライベートエクイティ計画を公然と非難した。バーンハムは「これは言語道断の提案だった」と述べた上で、インファンティーノが引き続きFIFAを率いる適性に疑問を呈し、「それが提案として持ち出されること自体、私の見解では、［彼］はこの組織を率いるのにふさわしくない人物だということを示している」と語った。
プライベートエクイティの青写真は却下された
バーンハムによる痛烈な批判は、アジアサッカー連盟（AFC）の断固たる姿勢を含む、より広範な世界的反発を反映している。
公式声明でAFCは、FIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）の商業子会社を設立する計画を拒否し、サッカー最高峰の大会の完全性を守る必要性を強調した。「FIFAワールドカップは世界のサッカー界の頂点であり、その力はすべての連盟と世界を代表するサッカー強豪国の参加によって支えられている。
「大会の結束と普遍的な性格を損なうおそれのあるいかなる提案も、再考されなければならない」
- Getty Images
インファンティーノに高まる圧力
政治的支持の低下と、連盟票の過半数から反対が出る可能性により、FIFAの商業化計画は崩壊寸前まで追い込まれている。136の加盟協会で構成される反対ブロックを前に、インファンティーノ会長は正式な意思決定を前に、現実的な指導力危機に直面している。
FIFAは今や、拡大する世界的な分断を修復するため、統治の枠組みと意思決定プロセスについて包括的な見直しを早急に実施しなければならない。
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