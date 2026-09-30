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アンディ・バーナム首相、財務評決を受けたマンチェスター・シティのオーナー撤退の可能性に「深い懸念」があると認める
シティのオーナー陣への賛辞
バーンハムは、マンチェスター・シティが売却される可能性について不安を示した。クラブは、秘密資金8億3000万ポンド超を隠すための「見せかけの契約」を手配したことを含む、直面していた115件の告発の大半で有罪と認定されており、その結果、オーナーが手を引く可能性があるとの憶測が広がっている。
BBCの政治編集長クリス・メイソンから、オーナーがクラブを売却することを懸念しているかと問われたバーンハムは、次のように答えた。「彼らを失うことになれば、本当に大きな懸念だ。彼らは現代のマンチェスター建設において非常に大きなパートナーであり、そしてもちろん、マンチェスター・シティを現在のような世界的勢力へと築き上げるうえでもそうだった」
- AFP
エヴァートンとの比較と公平性
6月までグレーター・マンチェスター市長を務めていたバーナム氏は、エバートンが財務違反で勝ち点剥奪に直面した際、以前から同クラブを擁護していた。
同氏は、今回の状況で早計な結論を出すべきではないと警告した。バーナム氏は「当時、エバートンを有罪だと断じる人たちがいたのを覚えている。だが今振り返れば、その対応のされ方は公平ではなかったと、より多くの人が言うと思う。だから、首相になる前に私がしてきた経験を踏まえれば、どちらか一方に飛びつくのは私としても間違いだ」と語った。さらに「人々が性急に判断を下すのは、もどかしいことだ」と付け加えた。
独立規制当局の関与
新たに設立された独立フットボール規制機関は、マンチェスター・シティの事案が深刻な問題を提起していると指摘し、オーナーのライセンス剥奪の可能性を探ることもあり得ると示唆した。独立委員会は、同クラブが9年間にわたって組織的に規則を破っていたと認定した。
しかし、バーンハム氏はオーナーシップが資金を投じた大規模なインフラ整備への感謝を崩さず、次のように述べた。「シティ・フットボール・グループと、より広いオーナー陣には実際に感謝している。彼らが資金を投じたのはエティハド・スタジアムやその周辺のキャンパスだけではなく、街全体にも及んだからだ」
- Getty Images Sport
マンチェスター・シティの次は？
マンチェスター・シティは、いかなる不正行為も強く否定しており、10月2日までに正式な控訴を提出する期限がある。さらに、想定される処分を決定するための別個の制裁に関する審理もまだ招集されておらず、この前例のない法廷闘争が続く中、クラブとファンは今後数カ月にわたって極度の不確実性に直面することになる。
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