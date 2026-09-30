6月までグレーター・マンチェスター市長を務めていたバーナム氏は、エバートンが財務違反で勝ち点剥奪に直面した際、以前から同クラブを擁護していた。

同氏は、今回の状況で早計な結論を出すべきではないと警告した。バーナム氏は「当時、エバートンを有罪だと断じる人たちがいたのを覚えている。だが今振り返れば、その対応のされ方は公平ではなかったと、より多くの人が言うと思う。だから、首相になる前に私がしてきた経験を踏まえれば、どちらか一方に飛びつくのは私としても間違いだ」と語った。さらに「人々が性急に判断を下すのは、もどかしいことだ」と付け加えた。