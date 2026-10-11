バーナム氏は、マンチェスター・シティのアブダビのオーナーがクラブを売却すれば懸念を抱くと述べ、激しい批判を浴びた。独立委員会は最近、マンチェスター・シティが架空の契約を使って8億3000万ポンド超をサッカー事業に密かに注ぎ込み、9年間にわたって規則に違反していたと認定した。

その後、保守党党首のケミ・ベーデノック氏は、バーナム氏に対し、過去に市長としてクラブと行った業務に関するすべてを公開するよう求めた。バーナム氏は市長在任中にハルドゥーン・アル・ムバラク会長と一緒に写真に写っており、両者の関係について全面的な情報開示を求める声が上がった。