AFP
翻訳者：
アンディ・バーナム首相、マンチェスター・シティのオーナーとの会談記録の公開を約束
首相への圧力が強まる
バーナム氏は、マンチェスター・シティのアブダビのオーナーがクラブを売却すれば懸念を抱くと述べ、激しい批判を浴びた。独立委員会は最近、マンチェスター・シティが架空の契約を使って8億3000万ポンド超をサッカー事業に密かに注ぎ込み、9年間にわたって規則に違反していたと認定した。
その後、保守党党首のケミ・ベーデノック氏は、バーナム氏に対し、過去に市長としてクラブと行った業務に関するすべてを公開するよう求めた。バーナム氏は市長在任中にハルドゥーン・アル・ムバラク会長と一緒に写真に写っており、両者の関係について全面的な情報開示を求める声が上がった。
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バーナム、会合を巡る完全な透明性を約束
ポッドキャスト番組『ザ・レスト・イズ・ポリティクス』に出演したバーナム氏は、求められた情報を公開すると明言した。「野党党首から、私が行った会合の詳細を公表するよう求められました。喜んで応じます。グレーター・マンチェスター市長としての以前の職務で、彼らと協力して行ったことはすべて、明確に公表します。会合について言えば、最近のものは実際には一つもありません。重要な会合は一度だけで、それは2021年のことでした。公表するのが正しいことですし、すべて明らかにします」と述べた。
サッカーに関する問題と地域への投資を区別する
バーナム氏は、グレーター・マンチェスターへの湾岸地域からの投資を確保することと、現在イングランドサッカー界を揺るがしている不正スキャンダルは全く別の問題だとの考えを崩していない。ポッドキャストのインタビューでは、自身の立場をこう明確にした。「しかし、サッカーを巡る問題は深刻であり、対処しなければならない。手続きは独立しており、しかるべき過程を経る必要がある。ただ、投資に関する問題は切り分けて考えるべきだと思う。同じ問題ではないからだ」
一方、潔白を主張し続けているマンチェスター・シティは、日曜日に試合に臨み、アンフィールドでリヴァプールを3-0で下した。
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マンチェスター・シティは今後どうなる？
バーナム氏が月曜日に会議記録を公表する準備を進めるなか、政治的、外交的な緊張は依然として高い。マンチェスター・シティは有罪の裁定に対して正式に異議を申し立てており、今後は別の独立した上訴委員会が審理する。厳しい処分が正式に確定するまでは、クラブは通常どおりプレミアリーグでの戦いを続ける。
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