キャロルは、ユーロ2012でイングランド代表としてプレーしたほか、プレミアリーグのリヴァプールやニューカッスルでもプレーするなど、トップレベルで活躍してきたが、この屈強なフォワードは、キックオフ前は緊張で震えていたと認めている。

「正直なところ、試合前は緊張でいっぱいだし、少しストレスも感じていました」と彼は語った。「試合中は、仲間たちが懸命にプレーする姿を見て、本当に素晴らしい気分でした。

「準備期間はたったの2日しかなかったが、選手たちはゲームプランを忠実に実行してくれた。練習場やロッカールームで一生懸命取り組んだ後、ピッチに出て彼らのプレーを見られるのは、本当に素晴らしい気分だ。最高だよ。

「自分がどうしてこの役割に就くことになったのかさえ分からないが、結局のところ、このクラブのためなら何でもするつもりだ。

「今や僕はこのクラブの一員だ。選手であれ、監督であれ、オーナーであれ、ゴミ拾いであれ、何であれ、このクラブのためなら何でもする。これからは、ずっとそうしていくつもりだ。」