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アンディ・キャロル、初陣で勝利！KSIに招聘されダゲナム・アンド・レッドブリッジの指揮官に就任した元リヴァプールスターが、監督として初の試合で勝利を飾った
キャロルが初戦を勝利で飾る
キャロルは、リー・ブラッドベリーの解任を受けて暫定監督に就任した後、土曜日にダゲナムでの初指揮を執った。昨夏に3年契約でクラブに加入したキャロルは、KSIがクラブの新たな投資家として発表されてからわずか数週間後に暫定監督に就任した。 37歳のキャロルは、クラブで13試合に出場し7得点を挙げてきたが、怪我のため12月以来ピッチに立っておらず、現在はベンチ入りを果たしている。
1月に足の骨折と靭帯損傷の手術を受けたキャロルには、試合後に家族が駆けつけた。決勝点はジョージ・マーシュが挙げたもので、ロンドン・バーキング・アンド・ダゲナム・スタジアムで繰り広げられた劇的な展開の中、コーナーキックから直接ゴールを決めた。
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元ストライカーはデビュー戦前、「緊張で震えていた」
キャロルは、ユーロ2012でイングランド代表としてプレーしたほか、プレミアリーグのリヴァプールやニューカッスルでもプレーするなど、トップレベルで活躍してきたが、この屈強なフォワードは、キックオフ前は緊張で震えていたと認めている。
「正直なところ、試合前は緊張でいっぱいだし、少しストレスも感じていました」と彼は語った。「試合中は、仲間たちが懸命にプレーする姿を見て、本当に素晴らしい気分でした。
「準備期間はたったの2日しかなかったが、選手たちはゲームプランを忠実に実行してくれた。練習場やロッカールームで一生懸命取り組んだ後、ピッチに出て彼らのプレーを見られるのは、本当に素晴らしい気分だ。最高だよ。
「自分がどうしてこの役割に就くことになったのかさえ分からないが、結局のところ、このクラブのためなら何でもするつもりだ。
「今や僕はこのクラブの一員だ。選手であれ、監督であれ、オーナーであれ、ゴミ拾いであれ、何であれ、このクラブのためなら何でもする。これからは、ずっとそうしていくつもりだ。」
KSIの大きな期待
KSIは、レックサムでの成功をダゲナムでも再現することを目指している。現在、クラブは残り6試合でプレーオフ圏まであと5ポイント差と迫っており、プレーオフ進出に向けた終盤の追い上げの可能性が高まっている。
KSIは、FIFAに関するYouTube動画を制作していた時代から、今や世界的なスーパースターへと成長し、クラブでの野心にも限界を設けていない。
投資の発表に際し、彼は次のように語った。「この旅を始められることにとてもワクワクしています。間違いなくジェットコースターのような道のりになるでしょうが、ダゲナム・アンド・レッドブリッジを栄光の時代へと連れ戻したいと思っています。そして、その地点に到達したら、さらに先を目指したい。プレミアリーグ昇格は夢のような話です。そして、それは100％実現可能だと信じています。
「時間はかかるでしょうから、ダガーズのファンの皆さん、どうか辛抱強く待ってください。ダゲナム・アンド・レッドブリッジを、世界中の人々が知るチームにし、観戦し応援するのがワクワクするようなチームにするために、私が全力を尽くすことを知ってほしいのです。 ここ数ヶ月、自宅でこっそりとYouTubeのライブ配信で試合を観戦してきたので、ようやく公にサポートできることが本当に嬉しい。古参のファン（『Race to Division One』の時代から応援してくれている方々）なら、これが私にとって「原点回帰」の瞬間だと分かってくれるはずだ。」
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次は何が待っているのでしょうか？
ダゲナムは、キャロル監督体制下で初の好結果を糧に、来週末はハンプトン・アンド・リッチモンド・ボローと対戦する。ナショナルリーグ・サウスでは、ハンプトン・アンド・リッチモンドが順位表18位、ダゲナムは12位につけている。驚くべきことに、ダゲナムは2位との差をわずか9ポイントに縮めている。
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