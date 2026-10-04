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アンディ・キャロル、元テレビのダンスコーチ、ケビン・アダムスによる壊滅的な性的暴行について勇気を持って告白
衝撃的な真実が明らかに
キャロルは、裁判資料が公開されたことを受けて、自身を虐待した人物の名前を公にし、『The Sun on Sunday』に対して次のように語った。「ケビン・アダムズが、私を虐待した人物として裁判資料で名前を出された今、それを認めることができる。これでようやく、この出来事を過去のものにし始められることを願っている。これは私の人生と愛する人々に壊滅的な影響を与えた」
アダムズはBBCの番組『Fame Academy』でダンスコーチを務めていた。チェルムズフォード刑事法院で性犯罪の有罪判決を受け、収監された。キャロルは、このトラウマが人生のあらゆる面に影響し、サッカーに集中することを難しくしていたと明かした。
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トラウマとなった出来事の詳細
キャロルは、試合後にボクシングの試合を観るため、アダムスが自分から家に来たのだと説明した。アダムスが酒を混ぜた後、自分はふらつきを感じたともキャロルは記している。著書『Owning It』の中で、彼はこう記した。「私は裸で寝る。そして目を覚ますと、この男が布団の下に入り込み、私にフェラチオしようとしていた。私はできる限り強く彼を殴り、彼は床に倒れた。私は彼の足をつかんで車道まで引きずり出した。私は家の中に戻り、ドアに鍵をかけ、警察とナニーに電話した。そしてその時、ふとこう思った。もし彼を殺してしまっていたらどうしよう、と」
支えを力に変えて
その報道を受け、キャロルには他の男性被害者たちから大きな支援が寄せられた。キャロルはSNSで、声を上げることは信じられないほど困難な過程だったと明かした一方で、寄せられたメッセージによって、男性が準備ができた時に話すことがいかに重要かを改めて感じたと共有した。キャロルは、加害者の名前を明かすことには深刻な精神的影響が伴い得るとしつつも、主導権を取り戻したことで、自分自身の条件で自身の物語を語ることができたと述べた。一方、アダムズは性犯罪者登録簿に記載され、キャロルが住んでいた村への立ち入りを禁じられた。最終的に警察から電話があり、アダムズに有罪判決が下されたことが確認された。
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ピッチ内外で前進へ
キャロルは、自身のつらい経験を共有することで、ほかの被害経験者たちが助けを求める後押しになればと願っている。ピッチでは現在も、ナショナルリーグ・サウスのダゲナム＆レッドブリッジでキャリアを続けている。一方でサッカーを離れると、接近禁止命令違反について無罪を主張した後、来年1月に予定されている別件の裁判に向けた準備を進めている。
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