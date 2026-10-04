キャロルは、裁判資料が公開されたことを受けて、自身を虐待した人物の名前を公にし、『The Sun on Sunday』に対して次のように語った。「ケビン・アダムズが、私を虐待した人物として裁判資料で名前を出された今、それを認めることができる。これでようやく、この出来事を過去のものにし始められることを願っている。これは私の人生と愛する人々に壊滅的な影響を与えた」

アダムズはBBCの番組『Fame Academy』でダンスコーチを務めていた。チェルムズフォード刑事法院で性犯罪の有罪判決を受け、収監された。キャロルは、このトラウマが人生のあらゆる面に影響し、サッカーに集中することを難しくしていたと明かした。