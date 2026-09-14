AFP
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アンチェロッティ監督がネイマールのブラジル代表キャリア終了を認める W杯の失意を受け、ブラジル代表指揮官は若返り改革を計画へ
ネイマールの代表引退が確認される
一つの時代の決定的な終焉を告げる衝撃的な発表として、アンチェロッティはネイマールが今後、国際舞台でブラジル代表としてプレーしないことを認めた。イタリア人指揮官は、この決断が選手本人によるものだと明かし、2026年ワールドカップ後の将来を巡って続いていた数カ月間の憶測に終止符が打たれた。10年以上にわたってブラジルサッカーの中心であり続けたネイマールの不在によって生まれる空白について、アンチェロッティも同タイプの後継者で埋めることは不可能だと認めている。
CNN Esportesの包括的なインタビューでアンチェロッティは、かつての象徴的存在を巡る状況について率直に語った。指揮官は「彼はそのクオリティーによって、そこにいるに値した。ネイマールはもう代表に戻る意思がないと自ら確認している。ネイマールは代えが利かない。なぜなら、彼は並外れていて唯一無二の才能だったからだ。つまり、代替不可能な選手だ」と述べた。
- (C)Getty Images
アンチェロッティ、2030年の若返り改革を狙う
ネイマールの章が正式に閉じられたことで、アンチェロッティ監督と代表チームのディレクターであるロドリゴ・カエターノは、抜本的なスカッド刷新へと視線を向けている。目的は明確だ。2030年ワールドカップまでに、ブラジルを再び世界サッカーの頂点へ押し上げることのできる新世代の選手たちを準備することにある。この刷新プロセスは、直近の招集メンバーにもすでに表れており、ベテランの名前が脇に置かれる一方で、10代の有望株や国内リーグで台頭する新星たちが優先されている。
指揮官は今後4年間に向けたビジョンを示し、2000年代半ば生まれの選手たちの重要性を強調した。「私は、一歩ずつ進んでいく必要があると考えている。今は未来になり得る若い選手たち、2004年、2005年、2006年生まれの選手たちに目を向ける必要がある。2008年生まれで非常に高いクオリティーを持つ若い選手たちもいる。まだプレーしていないが、プレーできる選手たちだ。今こそ、年齢を考慮し、それを尊重しながら彼らを見ていく時だ。36歳や37歳でも非常に良いプレーができる選手がいるのは事実だ。それでも、今は若さを優先する時だ」とアンチェロッティ監督は説明した。
集団としてのアイデンティティーを築く
ネイマール時代に対する主要な批判の一つは、試合に勝つために彼個人の魔法に過度に依存していると見なされていたことだった。アンチェロッティは、チーム全体が個々の能力の総和を上回るチーム文化を育むことで、この流れを断ち切る決意を固めている。若い才能を規律がありながらも創造性を備えた枠組みに組み込むことで、このイタリア人指揮官は、ブラジルが現代サッカーの高強度な要求に適応できると考えている。このアプローチは、今後のオーストラリア戦とインド戦で早速試されることになり、コーチングスタッフが彼らの長期的な可能性を見極める中で、数人のデビュー組が起用される見込みだ。
「現代サッカーでは、重要なのは個人の才能ではなくチームワークだと私は考えている。もちろん、優れた個の才能があれば勝てる可能性は高まる。しかし、現代サッカーはチームワークの欠如を許さない。私たちは将来に向けて強いチームを作るために取り組んでいるのであって、一人の偉大な個の才能に頼るためではない」と同氏は述べた。
- (C)Getty Images
ワールドカップでの失意を乗り越えて
この移行を急ぐ背景にあるのは、前回ワールドカップの痛みがいまだに残っていることだ。ブラジルは同大会で早期敗退を喫し、期待外れの結果に終わった。アンチェロッティ監督は、期待に応えられなかったことで、連盟が戦略全体を見直さざるを得なくなったと認めた。前サイクルの課題を認めることで、指揮官は説明責任と成長の文化を築くことを望んでいる。今後の親善試合は新たな土台の最初の一歩と見なされており、選手たちにとっては、ブラジル代表というトップレベルの環境にふさわしいことを証明する場となる。
「ワールドカップは失望の残るものだったと思うし、そのことについては申し訳なく思っている。だが今は前を向かなければならない。新世代の選手たちを準備する時間はある。これからは親善試合を使って、ブラジルサッカーが育てている新しい若い才能が実際にどうプレーするのかを見ていく。ブラジルは世界最高のチームの一つであるべきだと私は信じている」とアンチェロッティ監督は締めくくった。
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