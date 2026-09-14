ネイマールの章が正式に閉じられたことで、アンチェロッティ監督と代表チームのディレクターであるロドリゴ・カエターノは、抜本的なスカッド刷新へと視線を向けている。目的は明確だ。2030年ワールドカップまでに、ブラジルを再び世界サッカーの頂点へ押し上げることのできる新世代の選手たちを準備することにある。この刷新プロセスは、直近の招集メンバーにもすでに表れており、ベテランの名前が脇に置かれる一方で、10代の有望株や国内リーグで台頭する新星たちが優先されている。

指揮官は今後4年間に向けたビジョンを示し、2000年代半ば生まれの選手たちの重要性を強調した。「私は、一歩ずつ進んでいく必要があると考えている。今は未来になり得る若い選手たち、2004年、2005年、2006年生まれの選手たちに目を向ける必要がある。2008年生まれで非常に高いクオリティーを持つ若い選手たちもいる。まだプレーしていないが、プレーできる選手たちだ。今こそ、年齢を考慮し、それを尊重しながら彼らを見ていく時だ。36歳や37歳でも非常に良いプレーができる選手がいるのは事実だ。それでも、今は若さを優先する時だ」とアンチェロッティ監督は説明した。