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「アンチェロッティに選ばれた！」。エステバン、ブラジル代表へのサプライズ復帰後にワールドカップの苦しみについて沈黙を破る
エステヴァオがブラジル代表に凱旋復帰へ
チェルシーFWエステヴァオが、オーストラリア・ブリスベンで行われた記者会見で、ブラジル代表への正式復帰を喜んだ。19歳の同選手は、カルロ・アンチェロッティ監督が発表した次回のFIFAスーパー・デートに向けたメンバーに選出され、オーストラリアとの2試合の親善試合とインド戦に臨む。
今回の招集は、2026年4月にチェルシーでプレー中に右ハムストリングを断裂する重傷を負って以来、初の代表招集となる。
以前所属していたパルメイラスで保存療法を受けたものの、このウインガーは2026 FIFAワールドカップ出場を逃していた。
- Getty Images Sport
ウインガーが負傷の苦しみの中で示した粘り強さと家族の支えを強調
エステヴァンは記者団の取材に応じ、ワールドカップをピッチ外から見守ることの感情的な苦しさについて率直に振り返った。元クルゼイロ下部組織のスターは、回復過程を通じて精神的な強さを保つうえで、家族と信仰が支えになったと明かした。
また、日々の進歩に意識を向けることが、主要大会を欠場する精神的な重圧を乗り越える助けになったと強調した。
「このケガの期間、家族は自分にとって欠かせない存在だった。アスリートにとって決して簡単なものではないからね」とエステヴァンは述べた。「とても特別な瞬間を逃してしまったけれど、家族はいつも自分のそばにいてくれた。それに、自分は『レジリエンス』という言葉もすごく大事にしていた。毎日と向き合い、起きたことは忘れて、未来に集中することだ」
FWはカルロ・アンチェロッティの選出をモチベーションと捉えている
負傷による離脱前、エステヴァオはアンチェロッティの下で国際舞台で衝撃的なスタートを切り、チリ、韓国、セネガル、チュニジア相手に得点を挙げていた。ロドリゴ、ヴィニシウス・ジュニオールと並んで先発の座を取り戻したいという思いについて問われたこの10代の選手は、不安を感じているとの見方を否定した。
その代わりに、アンチェロッティの下でプレーすることは、日々のトレーニング基準を押し上げてくれる特別な恩恵だと表現した。
「不安だとは思っていない。特権だと思っている」とエステヴァオは説明した。「ここに選ばれるすべての選手は恵まれている。アンチェロッティに選ばれることは、私にとって特権だ。毎日のトレーニングでも試合でもベストを尽くすためのモチベーションとして捉えている」
- AFP
ブラジル、オーストラリアとの2連戦とインド戦に向けて準備へ
エステヴァオは、ブラジルが金曜日にタウンズビルのクイーンズランド・カントリー・バンク・スタジアムでオーストラリアとのツアー初戦に臨む中、さっそくインパクトを残すことを目指す。ブラジルはその後、9月29日にブリスベンのサンコープ・スタジアムで再びオーストラリアと対戦する。
アンチェロッティ率いるチームは、10月3日にコルカタのソルトレイク・スタジアムで行われるインド戦で国際日程を締めくくる。
エステヴァオは、ブラジルの新たなサイクルにおける中心的存在としての地位を固めることを目指している。
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