チェルシーFWエステヴァオが、オーストラリア・ブリスベンで行われた記者会見で、ブラジル代表への正式復帰を喜んだ。19歳の同選手は、カルロ・アンチェロッティ監督が発表した次回のFIFAスーパー・デートに向けたメンバーに選出され、オーストラリアとの2試合の親善試合とインド戦に臨む。

今回の招集は、2026年4月にチェルシーでプレー中に右ハムストリングを断裂する重傷を負って以来、初の代表招集となる。

以前所属していたパルメイラスで保存療法を受けたものの、このウインガーは2026 FIFAワールドカップ出場を逃していた。



