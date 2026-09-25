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アンチェロッティに批判集中！ イタリア人指揮官はブラジル代表史上ワーストのスタートに並ぶも、ブラジルがオーストラリア戦で引き分けに持ち込む
オーストラリアとの引き分け後、アンチェロッティへの重圧が高まる
2030年ワールドカップに向けた道のりは、ブラジルにとって苦い幕開けとなった。金曜日に行われたオーストラリアとの国際親善試合で、ブラジルはインパクトを残せず、カルロ・アンチェロッティ監督はタウンズビルでのオーストラリア戦を1-1で引き分け、ブラジル代表監督として史上ワーストタイに並ぶ船出となった。タウンズビルでプレーした南米の強豪は、試合終盤にラヤンが現れるまで、士気をくじく敗戦に向かっているように見えた。
2026年ワールドカップでベスト16敗退という失望の結果に終わった後だけに、新たなスタートを印象づける圧倒的なパフォーマンスへの期待は高かった。しかし実際には精彩を欠く内容となり、SNS上では批判が噴出。伝説的なイタリア人指揮官が再建を託すのにふさわしい人物なのか、サポーターから疑問の声が上がっている。
- AFP
統計上、セレソン史上最悪のスタート
DataESPNのデータは、元レアル・マドリーおよびACミラン指揮官にとって苦戦の規模の大きさを浮き彫りにしている。ブラジル代表を率いて18試合を終えた時点で、アンチェロッティの勝率はわずか63％で、セレソン史上、監督の就任後18試合としてはワーストのスタートとなったカルロス・アウベルト・パレイラに並んでいる。
アンチェロッティの戦績は現在、10勝4分け4敗である。10勝という数字は他の文脈では立派に見えるかもしれないが、ブラジル代表のユニフォームが持つ重みはそれ以上を求める。一方、パレイラは1983年と1991年の2度の指揮期間をまたいで18試合に到達し、9勝7分け2敗という成績を残していた。
アンチェロッティと過去の偉大な名将たちの隔たり
ブラジル代表監督の18試合終了時点における歴代成績を見れば、アンチェロッティと前任者たちの差は歴然としている。最も鮮烈なスタートを記録しているのはバンデルレイ・ルシェンブルゴで、15勝1敗、勝率87パーセントという驚異的な数字を誇る。
より最近の監督たちでさえ、現指揮官よりも大幅に良い成績を残している。2018年大会と2022年大会のサイクルでチームを率いたチッチは、最初の18試合で14勝を挙げ、83.3パーセントの勝率を記録した。アンチェロッティはドゥンガ、ルイス・フェリペ・スコラーリ、マノ・メネゼスにも後れを取っている。これらの数字は、ブラジル代表が現在、結果という点で最も実りの少ない時期の一つを過ごしていることを示しており、『アンチェロッティ批判』という論調をさらに強めている。
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イタリアに待ち受ける険しい道のり
ファンのいら立ちが募る中、アンチェロッティはチームのパフォーマンスを早急に改善する方法を見つけなければならない。日程的にも大きな猶予はなく、ブラジルは海外ツアーを継続し、複数の親善試合を控えている。9月29日には再びオーストラリアと対戦し、その後は10月3日にインドとのアウェーゲームに臨む予定だ。これらの試合は今や、指揮官が戦術面での進歩を示し、セレソン監督史上のどん底から抜け出すための重要な機会と見なされている。
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