2030年ワールドカップに向けた道のりは、ブラジルにとって苦い幕開けとなった。金曜日に行われたオーストラリアとの国際親善試合で、ブラジルはインパクトを残せず、カルロ・アンチェロッティ監督はタウンズビルでのオーストラリア戦を1-1で引き分け、ブラジル代表監督として史上ワーストタイに並ぶ船出となった。タウンズビルでプレーした南米の強豪は、試合終盤にラヤンが現れるまで、士気をくじく敗戦に向かっているように見えた。

2026年ワールドカップでベスト16敗退という失望の結果に終わった後だけに、新たなスタートを印象づける圧倒的なパフォーマンスへの期待は高かった。しかし実際には精彩を欠く内容となり、SNS上では批判が噴出。伝説的なイタリア人指揮官が再建を託すのにふさわしい人物なのか、サポーターから疑問の声が上がっている。