主力級の顔ぶれを失ったにもかかわらず、ゴードンは新戦力の加入によってチームが完成された一体感を手にしたと感じている。「フェランやラッシュフォード、レヴァンドフスキのような素晴らしい選手が去ったのは分かっているが、優れた選手たちも加入した。そして今、僕たちは本当にチームになったと感じている」と述べた。

「僕たちにはそれぞれ異なる特長がある。10番タイプが2人いて、フェルミンとダニ・オルモはまったく違うタイプだ。ラミネはどのポジションでもプレーできるし、ハフィーニャもまた違うプロフィールだ。カリムと僕もそうだ。中盤センターにも異なるタイプが数人いる。どんな守備でもこじ開けることができる。言ったように、ゴールはどこからでも生まれる。左SBのシャビ・エスパルトもこの前得点した。そういうチームの方がはるかに危険なんだ」