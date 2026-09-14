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アンソニー・ゴードン、バルセロナのライバルに警告 彼らの容赦ない攻撃は止められないと主張
相手守備の攻略法
ゴードンはスペインでの最初の数カ月を満喫しており、ハンジ・フリックが植え付けた戦術的柔軟性に感嘆している。クラブメディアの取材に応じたゴードンは、バルセロナが無限の攻撃パターンを持っていると対戦相手に警告した。
「とても幸せだし、自分たちに何ができるかは分かっている。僕たちの得点を防ぐのはとても難しいと思う」とゴードンは語った。「このチームの最大の特長は、あらゆる試合状況で解決策を見つけられることだと思う。だから相手チームが何をしてきても、僕たちは解決策を見つけられると思う」
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選手層の厚さと攻撃の多様性
主力級の顔ぶれを失ったにもかかわらず、ゴードンは新戦力の加入によってチームが完成された一体感を手にしたと感じている。「フェランやラッシュフォード、レヴァンドフスキのような素晴らしい選手が去ったのは分かっているが、優れた選手たちも加入した。そして今、僕たちは本当にチームになったと感じている」と述べた。
「僕たちにはそれぞれ異なる特長がある。10番タイプが2人いて、フェルミンとダニ・オルモはまったく違うタイプだ。ラミネはどのポジションでもプレーできるし、ハフィーニャもまた違うプロフィールだ。カリムと僕もそうだ。中盤センターにも異なるタイプが数人いる。どんな守備でもこじ開けることができる。言ったように、ゴールはどこからでも生まれる。左SBのシャビ・エスパルトもこの前得点した。そういうチームの方がはるかに危険なんだ」
トレーニングセッションで高強度を維持
ゴードンは、チームの驚異的な好調ぶりは自分にとっても予想外だったと認めた。「僕は毎試合勝つつもりでいた。でも、5点を取ることまでは考えていなかった。だから、予想していたとは言えない。これだけ多くの試合で5得点すると期待していたと言ったら、それは本当じゃない」と明かした。その得点力については、日々の準備の成果だとしている。
「僕にとってトレーニングは試合への準備になる。ハードに練習すれば、試合はずっと楽になる。なぜなら練習では最高の選手たちを相手にプレーし、強度も高いからだ。守備もしなければならないし、攻撃もしなければならない。そのすべてが含まれている。そして試合になると、対戦相手にはそこまでのレベルの選手がいない」
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バルセロナの次は？
リーガ・エスパニョーラで5連勝を飾り、勝ち点15で首位に立つバルセロナは、次にラシン、そしてセビージャと対戦する。ゴードンは、チームのメンタリティーを研ぎ澄ませたままにしておく必要があると強調した。「先を見過ぎないことが重要だ。今は中断前に難しい2試合があり、まずはその最初の試合に集中しなければならない。ここまで成功しているのは、慢心してこなかったからだと思う。私たちは冷徹で、支配的だった。そして、このまま続けていかなければならない」
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