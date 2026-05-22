土曜に迫ったVfBシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝を前に、エベル氏は『Bild』紙イベントでFCバイエルンの補強方針を語った。「戦力はほぼ整っており、1、2ポジションのみ補強する」と述べた。チェルシーFCからレンタル中のニコラス・ジャクソンとの完全移籍は実現せず、新たなトップクラスFWの獲得が急務だ。
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アンソニー・ゴードン、ケネット・アイヒホルン、ジョン・ストーンズ：マックス・エベルがFCバイエルンの移籍噂を語る
エベル氏は「資金面が整えば攻撃的選手を獲得することで合意している。有意義な話し合いができ、交渉が進展することを期待している」と語った。名は明かさなかったが、話題に上ったのはニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードンだ。
複数の報道では、この25歳イングランド人選手がバイエルンの最優先ターゲットで、本人とは合意済みという。しかしニューカッスルとの交渉は難航。プレミアリーグ側は約8600万ユーロを要求とされ、バイエルンには高すぎる。
アイヒホルン、バイエルンへ？「今はそれがうまくいくかを見極める必要がある」
レオン・ゴレツカとラファエル・ゲレイロが移籍金なしで退団したのに続き、中盤の補強も検討されている。候補に挙がるのはヘルタ・ベルリンの16歳、ケネット・アイヒホルンだ。移籍金は1200万ユーロと見込まれるが、他クラブも獲得に動いている。
エベルは「ケニー・アイヒホルンという選手を見てバイエルンが興味を示さなければ、我々は怠慢だ」と語り、「彼がチームにフィットするか、本人と代理人の考えを確認する必要がある」と続けた。
ディフェンス陣の布陣も未定だ。キム・ミンジェと伊藤宏樹は適切なオファーがあれば移籍する見込み。マンチェスター・シティのセンターバック、ヨスコ・グヴァルディオル（24）とジョン・ストーンズ（31）が候補に挙がったが、エベル氏はストーンズの噂を「事実無根」と否定した。 右SB候補にはフェイエノールトのギヴァイロ・リード（19）が挙げられる。