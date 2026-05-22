アンソニー・ゴードン、ケネット・アイヒホルン、ジョン・ストーンズ：マックス・エベルがFCバイエルンの移籍噂を語る

レオン・ゴレツカとラファエル・ゲレイロが移籍金なしで退団したのに続き、中盤の補強も検討されている。候補に挙がるのはヘルタ・ベルリンの16歳、ケネット・アイヒホルンだ。移籍金は1200万ユーロと見込まれるが、他クラブも獲得に動いている。

エベルは「ケニー・アイヒホルンという選手を見てバイエルンが興味を示さなければ、我々は怠慢だ」と語り、「彼がチームにフィットするか、本人と代理人の考えを確認する必要がある」と続けた。

ディフェンス陣の布陣も未定だ。キム・ミンジェと伊藤宏樹は適切なオファーがあれば移籍する見込み。マンチェスター・シティのセンターバック、ヨスコ・グヴァルディオル（24）とジョン・ストーンズ（31）が候補に挙がったが、エベル氏はストーンズの噂を「事実無根」と否定した。 右SB候補にはフェイエノールトのギヴァイロ・リード（19）が挙げられる。