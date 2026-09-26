AFP
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アンソニー・ゴードン、イングランドは勝利を手放したと主張 ハリー・ケインとトーマス・トゥヘルはスペイン戦での痛恨ミスに反応
トゥヘル、ひどい立ち上がりを振り返る
試合終了のホイッスル直後にメディア対応したトゥヘルは、混沌とした一戦を振り返った。指揮官は選手たちの反応を称賛する一方で、重要な場面を生かし切れなかったことを悔やんだ。「ひどい立ち上がりだった。考え得る限り最悪の入りだった。ただ、その後の反応は非常に良かった。いくつか決定機を与えたとはいえ、全体的には我々の方が良いチームだったと思う。［ハーフタイムの］ホイッスル後の15分間は我々にとってベストの時間帯だったが、PKを決め切れなかった。あれを決めていれば、スペインは自分たちの無敗記録が終わると感じていたと思う」とトゥヘルは説明した。
さらにこう付け加えた。「2-2につながるまた大きなミスがあり、3点目は彼らが本当に崩して決めた唯一のゴールだった。起きてしまったことは仕方がない。前に進み続け、そこから学ばなければならない。いや、あれはカウンターアタックだった。我々の勇気は際立っていた。ただ、それを十分にチャンスやゴールへと結びつけることができなかった。このレベルでは、細部がものを言う」
- Getty Images Sport
ゴードン、高くついたミスを嘆く
ゴードンも指揮官の見解に同調し、最終的には個々のミスが試合を分けたと強調した。「少しチャンスを逃した感じはある。見る側にとっても、プレーする側にとっても素晴らしい試合だったし、攻撃のクオリティーは非常に高いレベルにあった。だが、ミスが失点につながると、相手に勝たれたというより、自分たちで手放してしまったように感じる。僕たちは相手と同じだけ良かったし、相手も僕たちと同じだけ良かった」とゴードンは述べた。
BBCラジオ5ライブに対し、さらにこう続けた。「いい試合だったし、自分たちが主導権を握っていたと思っていた。PKは非常に大きな場面だった。あれが決まっていれば、入らなかった時よりはるかに良い状況になっていたはずだが、もちろんH［ハリー・ケイン］は滑ってしまったし、ああいう場面ではどうすることもできない。相手のゴールは、実際のところすべて自分たちから生まれたものだったと思うし、あのレベルではそんなことは許されない。試合は少しジェットコースターのような展開だった。ファンにとっては見応えのある試合だったはずだし、プレーしていても素晴らしい試合だった。彼らが世界最高であるのには理由がある。3-2になってからは、ボールを本当に支配する相手の力が見えた。ああいう相手には、本当に一気に仕留めに行かなければならないし、僕たちはそれをやったと思う。PKは流れを大きく変える場面だった。僕たちはただ世界最高の相手に敗れただけだ。自分の中では差は大きくないし、今夜それが証明されたと思う。最高レベルでは、ただミスをしないことが必要だ」
交代については、こう説明している。「交代で下がる時はいつだって悔しい。もっとゴールを決めたいし、試合のあらゆる局面に関わっていたいからだ。もっとアシストしたいし、自分を見ている人たちを沸かせたい。今夜は少し疲れを感じていたので、もしかしたら正しい判断だったのかもしれないと思った。長い距離を高速で走る場面が多かったので、今夜は監督が僕を下げたことに不満はない」
ケイン、チームの層の厚さを称賛
ケインはITV Sportに対してもこのパフォーマンスについての考えを語り、決定的なPK失敗がありながらも前向きな姿勢を崩さなかった。「以前にも話したように、ワールドカップでは良いレベルに到達していたが、90分間を通して完全な内容にはできなかった。今日もおそらく似たような感じだった。それでも良い時間帯は何度かあったし、あの時間帯はここかなり長い間で見ても最高レベルのプレーだった。それが自分たちの到達できる基準だと分かっている。相手は世界王者であり、欧州王者でもある。その相手に真っ向から渡り合った。別の日なら間違いなくこの試合に勝っていただろう。ここからポジティブな面を受け取らなければならない。気持ちを切り替えて、数日後にまた挑まなければならない」とケインは述べた。マンチェスター・シティの告発に関するニュースが気を散らすものになったかと問われると、この主将は「話題にはなった。でも結局のところ、イングランドにいる時は、それが僕たちにとって大きなプラスになってきた。クラブフットボールはいったん脇に置くような感じで、今週もそれは変わらなかった」と答えた。
- AFP
イングランドの次戦は？
イングランドは、ウェンブリーで喫したこの悔しいネーションズリーグでの敗戦を受け、早急に立て直しを図らなければならない。チームは守備面の脆さを分析し、最終的にスペインの勝利を許した個々のミスから学ぶ必要がある。トゥヘルと選手たちは今後、チェコ共和国との次戦に全力で意識を向け、即座の立て直しを目指すことになる。
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