試合終了のホイッスル直後にメディア対応したトゥヘルは、混沌とした一戦を振り返った。指揮官は選手たちの反応を称賛する一方で、重要な場面を生かし切れなかったことを悔やんだ。「ひどい立ち上がりだった。考え得る限り最悪の入りだった。ただ、その後の反応は非常に良かった。いくつか決定機を与えたとはいえ、全体的には我々の方が良いチームだったと思う。［ハーフタイムの］ホイッスル後の15分間は我々にとってベストの時間帯だったが、PKを決め切れなかった。あれを決めていれば、スペインは自分たちの無敗記録が終わると感じていたと思う」とトゥヘルは説明した。

さらにこう付け加えた。「2-2につながるまた大きなミスがあり、3点目は彼らが本当に崩して決めた唯一のゴールだった。起きてしまったことは仕方がない。前に進み続け、そこから学ばなければならない。いや、あれはカウンターアタックだった。我々の勇気は際立っていた。ただ、それを十分にチャンスやゴールへと結びつけることができなかった。このレベルでは、細部がものを言う」