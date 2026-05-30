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アンソニー・ゴードン加入でも、マンUで出番を失ったマーカス・ラッシュフォードはバルセロナ残留を諦めず、「前進し続けている」。
ソーシャルメディア上の反抗的なメッセージ
29歳のフォワードはインスタグラムにトレーニング写真を複数投稿し、「Keep it moving（前へ進もう）」とキャプションを添えた。これは外部ノイズを遮断し、サッカーに集中する意思表示だ。
レンタル中の彼にとって重要な局面での発信だ。ゴードン加入で残留は不透明だが、一部は希望があると伝える。
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フリックの組織的な支援
『ムンド・デポルティーボ』紙によると、ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッドへの復帰より、カタルーニャに残りたいと考えている。彼はフリック監督から来季も残留してほしいとの確約を受け、戦術的な貢献を評価されている。
最大の障害は経済面だ。レンタル契約には3000万ユーロの完全移籍オプションが付いており、成立すれば3年契約となる。ただし、クラブがラ・リーガの厳しいサラリーキャップの範囲内で財政的余裕を確保できるかどうかが条件となる。
ゴードンの大物加入にも動じず
ラッシュフォードの代理人は、バルセロナがニューカッスルからゴードンを8000万ユーロで獲得しても、本人は動じていないと明言した。ラッシュフォードは、移籍が正式に決まる前から、クラブが代表チームメイトの獲得を交渉していたことを把握していた。
クラブから「不要」と正式に通告されていないため、彼は冷静に状況を見守り、欧州の他クラブからの具体的なオファーも代理人に拒否している。
- AFP
オールド・トラッフォードへの復帰へ挑む
マンチェスター・ユナイテッドとの契約は2028年まであるが、ラッシュフォードは今後数週間を移籍の是非を左右する重要な時期と捉えている。彼はプレシーズン開始前にバルセロナが3000万ユーロの買い取り条項を行使するよう全力を尽くしている。
昨季は公式戦49試合に出場し、14得点14アシストをマークした。