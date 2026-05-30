アンソニー・ゴードン加入でも、マンUで出番を失ったマーカス・ラッシュフォードはバルセロナ残留を諦めず、「前進し続けている」。

29歳のフォワードはインスタグラムにトレーニング写真を複数投稿し、「Keep it moving（前へ進もう）」とキャプションを添えた。これは外部ノイズを遮断し、サッカーに集中する意思表示だ。

レンタル中の彼にとって重要な局面での発信だ。ゴードン加入で残留は不透明だが、一部は希望があると伝える。



