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アンソニー・ゴードンは、W杯コンゴ民主共和国戦で2得点を挙げた「驚異的」なチームメイト、ハリー・ケインを称賛。彼はケインがリオネル・メッシと同等のレベルでプレーしていると語った。
危機の淵からイングランドを救う
コンゴ民主共和国は開始7分で先制し、大番狂わせを起こしかけた。しかしケインは75分に同点弾をマークし、終了5分前には強烈なシュートで逆転。2－1で勝利した。
この2得点でケインの大会通算得点は5に伸び、ハーランドと並び、メッシとムバッペの6には1差となった。途中出場のゴードンは2アシストを記録し、「毎日彼と一緒にいられるのは素晴らしい。エリートの中でも頂点にいる」と語った。
- AFP
ケイン、クラブでの好調をW杯でも発揮
ゴードンは、ケインの活躍はたゆまぬ努力の結果だと強調した。ケインはバイエルンで51試合61得点を記録し、32歳ながらキャリア最高のシーズンを送った。
「彼の今シーズンは、史上最高の選手メッシにしか及ばない。それだけでも、彼がどれほど高いレベルでプレーしているかがわかる」とゴードンは説明した。「これは偶然ではない。日々の積み重ねだ。彼は練習に全力で取り組み、すべてのシュート練習を情熱と真剣さで行い、決して手を抜かない。 彼と一緒にいられるのは素晴らしいことだ。彼は私たち全員にとってのインスピレーションの源だ。」
「彼のプレーは極めて高いレベルだ」
序盤にリードを許し苛立ちが募る中でも、ゴードンはイングランド代表の勝ち進む力への自信を失わなかったと強調した。また、試合終了間際の決定機ではケインを完全に信頼していた。「彼がシュートを放った瞬間、入ると思った。 もう祝っていたよ。でも、いいゴールを決めることなら誰にでもできるさ」とゴードンは付け加えた。「このレベルの選手なら誰でもゴール上隅にボールを沈めることはできるが、彼がそれを常にやり遂げている点がすごいんだ。毎日の練習も、試合もすべてが驚異的だ。彼は本当に、本当に高いレベルでプレーしている。」
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メキシコでの挑戦に向けた準備
イングランドは劇的な逆転勝利の勢いを受け、ワールドカップ共催国メキシコとのベスト16戦へ準備を進める。今大会5得点を挙げる絶好調のケインの決定力に期待がかかる。ゴードンら選手たちはアステカ・スタジアムでメキシコを倒すため、最後まで全力で戦う必要がある。