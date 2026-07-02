ゴードンは、ケインの活躍はたゆまぬ努力の結果だと強調した。ケインはバイエルンで51試合61得点を記録し、32歳ながらキャリア最高のシーズンを送った。

「彼の今シーズンは、史上最高の選手メッシにしか及ばない。それだけでも、彼がどれほど高いレベルでプレーしているかがわかる」とゴードンは説明した。「これは偶然ではない。日々の積み重ねだ。彼は練習に全力で取り組み、すべてのシュート練習を情熱と真剣さで行い、決して手を抜かない。 彼と一緒にいられるのは素晴らしいことだ。彼は私たち全員にとってのインスピレーションの源だ。」