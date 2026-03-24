アンソニー・ゴードンは、セント・ジェームズ・パークで行われた「苛立たしい」タイン・ウェア・ダービーでの敗戦を受け、ニューカッスルと比較してサンダーランドは「それほど良いチームではない」と主張している

クラブのメディアの取材に対し、ゴードンは相手チームに対する評価を率直に語り、次のように述べた。「苛立たしいのは、私の見解では、彼らは我々と比べてそれほど強いチームではないということだ。 「彼らに負けるべきではなかった。アウェイは明らかに難しい。相手にはサポーターもいれば、雰囲気もあるし、プレッシャーも少し強くなるからだ。だがホームなら、あの試合に負けるべきではなかった。前半のプレーを見ればなおさらだ。しかし、後半の立ち上がりが不十分だったのは、今シーズン何度も繰り返されている問題だ。

「正直、十分ではなかった。言い訳はできない。45分間は良かったが、今シーズンはそれがあまりにも頻繁に起きている。実際、試合前から分かっていたし、改善しようと取り組んできた。後半の立ち上がりが不十分で、後半は相手の方が優れていた。」