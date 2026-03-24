AFP
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アンソニー・ゴードンは、セント・ジェームズ・パークで行われた「苛立たしい」タイン・ウェア・ダービーでの敗戦を受け、ニューカッスルと比較してサンダーランドは「それほど良いチームではない」と主張している
ダービーの苦境が続く
前半はゴードンがゴールを決めるなど圧倒的な試合運びを見せたものの、後半に入るとマグパイズは崩れ、ケムスディン・タルビとブライアン・ブロッビーに試合の流れを一変されてしまった。 この敗戦は、レジス・ル・ブリス率いるチームがニューカッスルを抜き、プレミアリーグの順位表で11位に浮上したことを意味するため、特に痛手となっている。ニューカッスルのハウ監督にとってさらに追い打ちをかけるように、DFスヴェン・ボットマンは試合中に負った顔面骨折のため手術を受けることになったが、シーズン終了前には復帰できる見込みだ。
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ゴードンの率直な評価
クラブのメディアの取材に対し、ゴードンは相手チームに対する評価を率直に語り、次のように述べた。「苛立たしいのは、私の見解では、彼らは我々と比べてそれほど強いチームではないということだ。 「彼らに負けるべきではなかった。アウェイは明らかに難しい。相手にはサポーターもいれば、雰囲気もあるし、プレッシャーも少し強くなるからだ。だがホームなら、あの試合に負けるべきではなかった。前半のプレーを見ればなおさらだ。しかし、後半の立ち上がりが不十分だったのは、今シーズン何度も繰り返されている問題だ。
「正直、十分ではなかった。言い訳はできない。45分間は良かったが、今シーズンはそれがあまりにも頻繁に起きている。実際、試合前から分かっていたし、改善しようと取り組んできた。後半の立ち上がりが不十分で、後半は相手の方が優れていた。」
統計が浮き彫りにした格差
ゴードンの発言からは両チームの力差が顕著であるように思われるが、Optaが提供する実際のパフォーマンス指標を見ると、タイン・ウェア・ダービーにはより複雑な実情が浮かび上がる。ニューカッスルは期待得点（xG）で46.7と、サンダーランドの30.3を大きく上回っているにもかかわらず、マグパイズは決定力と守備の規律面で依然として苦戦を強いられている。 データによると、ハウ監督率いるチームは今シーズン、リードしていた試合で驚異的な22ポイントを落としているのに対し、サンダーランドは劣勢から19ポイントを奪い返すことで、その粘り強さを証明している。
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ハウの戦術的岐路
ニューカッスルは、厳しいプレミアリーグの連戦に臨む前に、国際試合の合間を利用してチームを立て直し、ボットマンのリーダーシップを失った守備陣の課題に取り組まなければならない。 4月12日にクリスタル・パレス戦でリーグ戦を再開し、4月18日にはホームでボーンマスと対戦する中、ゴードンが指摘した後半戦の問題を解決するよう、ハウ監督へのプレッシャーは高まっている。さらに4月25日には首位アーセナルとの厳しいアウェイ戦が待ち受けており、この一連の試合が、欧州カップ戦出場という薄れつつある希望をニューカッスルが取り戻せるかどうかを左右することになるだろう。