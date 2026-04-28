アンソニー・ゴードンは最適解か？バイエルン・ミュンヘンには別の最優先ターゲットがいるようだ。

スカイなど複数メディアはゴードンをバイエルンの「最優先候補」と報じた。イングランド代表への関心をドイツの最多優勝クラブはすでに具体的に示している。 『ザ・アスレティック』によると、バイエルンは第1候補のディオマンデよりもゴードンを高く評価しており、現在も獲得可能と確信しているという。

バイエルンは選手側とすでに交渉しているとされ、クラブ間接触は未確認。ニューカッスルは、昨夏1億4500万ユーロでリヴァプールへ移籍したイサクに次ぐクラブ史上2番目の高額移籍金を期待している。

バイエルンにとってはそこまで高額にならない見込みだが、ニューカッスルは2030年まで契約が残る多才な攻撃手を少なくとも8000万ユーロで放すつもりだ。マグパイズが主砲の売却を検討するのは、FFPの制限を回避するため移籍収入が必要だからだ。