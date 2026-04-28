『The Athletic』によると、バイエルンは来夏、ライプツィヒのヤン・ディオマンデを第1候補と定めていた。だが移籍金が高額のため、ニューカッスルのアンソニー・ゴードンに切り替えた。
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アンソニー・ゴードンは最適解か？バイエルン・ミュンヘンには別の最優先ターゲットがいるようだ。
スカイなど複数メディアはゴードンをバイエルンの「最優先候補」と報じた。イングランド代表への関心をドイツの最多優勝クラブはすでに具体的に示している。 『ザ・アスレティック』によると、バイエルンは第1候補のディオマンデよりもゴードンを高く評価しており、現在も獲得可能と確信しているという。
バイエルンは選手側とすでに交渉しているとされ、クラブ間接触は未確認。ニューカッスルは、昨夏1億4500万ユーロでリヴァプールへ移籍したイサクに次ぐクラブ史上2番目の高額移籍金を期待している。
バイエルンにとってはそこまで高額にならない見込みだが、ニューカッスルは2030年まで契約が残る多才な攻撃手を少なくとも8000万ユーロで放すつもりだ。マグパイズが主砲の売却を検討するのは、FFPの制限を回避するため移籍収入が必要だからだ。
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リヴァプールとPSGがディオマンデ獲得に動いている：RBライプツィヒは最低1億ユーロを要求
バイエルンがゴードンを高く評価する理由は、彼が左ウイングでルイス・ディアスの控え兼ライバルとなるだけでなく、トップのハリー・ケインやその背後の10番ポジションのセルジュ・ニャブリ、ジャマル・ムシアラも補佐できるからだ。
この点で彼はディオマンデに対しわずかな優位性を持つ。ディオマンデはブンデスリーガ1年目で注目されたが、ポジションは両ウイングに限定される。それでも19歳のコートジボワール人はそのポジションで高い成果を上げている。 公式戦33試合で13ゴール9アシストをマークし、その活躍はバイエルンだけでなく欧州全土の注目を集めている。
『ビルト』紙によると、代理人のRoc NationはPSGやリヴァプールと交渉済みで、移籍金は1億ユーロ以上が見込まれる。今夏売却し、1年間レンタルで残留させる案も報じられた。
レッドブルのオリバー・ミンツラフCEOは「私がスポーツ責任者なら、まだ1シーズンもプレーしていない若手を売却はしない」と強調した。 提示される金額に関わらず、彼はまだ若くさらに成長できると信じている。価値も必ず高まるだろう」と金曜、スカイで語った。
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FCバイエルンはアンソニー・ゴードン獲得で有利な立場にあるようだ。
RBがディオマンデの獲得を夏に断念する一方、移籍金が安いゴードンに関してはバイエルンが有利と伝えられる。英紙『テレグラフ』は、ニューカッスルの首脳陣がゴードンが新挑戦を求めて夏に移籍を希望していると見ていると報じた。ニューカッスルが欧州カップ戦出場権を逃すと予想されることもバイエルンには好材料だ。
また、ゴードンはマイケル・オリゼがプレミアリーグからバイエルンに移籍して成功している様子を注視しており、自身もその足跡を辿りたいと考えているという。移籍情報に詳しいサシャ・タヴォリエリ氏によると、ゴードンはオリゼがドイツに迅速適応し好成績を残していることから、バイエルンへの移籍をキャリアの「自然な次のステップ」と捉えているという。
ヤン・ディオマンデとアンソニー・ゴードンの比較（2025/26シーズン）
プレイヤー 試合 ゴール アシスト 出場時間（分） ヤン・ディオマンデ 33 13 9 2,464 アンソニー・ゴードン 46 17 5 2,869