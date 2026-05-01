アンソニー・ゴードンは忘れて、マーカス・ラッシュフォードを獲得せよ！バイエルン・ミュンヘンは、マンチェスター・ユナイテッドが「素晴らしい選手」に求める3000万ユーロを支払い、バルセロナの計画を阻むべきだ。

マイケル・オリゼの成功でゴードンのミュンヘン移籍が取り沙汰される中、ハマーンは「ラッシュフォードの方が低コストで汎用性が高い」と主張する。BetKingでのコメントで彼は続けた。「彼はテクニックとシュート技術に優れ、反応も速い。前線ならどこでもこなせる選手を求めるなら最適だ。

バイエルンならゴードンよりラッシュフォードを推す。ゴードンは控えには勿体ないが、ラッシュフォードは再起を望んでおり、2500〜3000万ユーロならバイエルンにとって最適だ。」