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アンソニー・ゴードンは忘れて、マーカス・ラッシュフォードを獲得せよ！バイエルン・ミュンヘンは、マンチェスター・ユナイテッドが「素晴らしい選手」に求める3000万ユーロを支払い、バルセロナの計画を阻むべきだ。
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戦術的な移籍を巡る綱引き
バイエルンは補強の岐路に立つ。RBライプツィヒの若手スター、ヤン・ディオマンデの代替としてニューカッスルのゴードンが浮上。ニューカッスルは財務規定を満たすため、ゴードンに少なくとも8000万ユーロ（6900万ポンド／9400万ドル）を要求する。一方、ラッシュフォードのより手頃な移籍も選択肢に。 現在28歳の彼はバルセロナでのレンタル契約を終えようとしており、将来は不透明だ。バルセロナは3000万ユーロの買い取りオプションを行使する余裕がなく、2度目のレンタル移籍を検討している。
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ラッシュフォードの主張
元リヴァプールでバイエルンでもプレーしたMFハマンは、バイエルンがマンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身FWを獲得すべきだと主張している。BetKingのインタビューでは、彼の技術と再起の可能性を高く評価し、「バイエルンはラッシュフォードを獲得すべきか？100％YESだ。 私は彼が大好きで、素晴らしい選手だと思う。バルセロナに移籍した当初から彼を見てきたが、今の状況には少し驚いている。彼は素晴らしいゴールを決め、チームともうまく連携していた」
市場価値
マイケル・オリゼの成功でゴードンのミュンヘン移籍が取り沙汰される中、ハマーンは「ラッシュフォードの方が低コストで汎用性が高い」と主張する。BetKingでのコメントで彼は続けた。「彼はテクニックとシュート技術に優れ、反応も速い。前線ならどこでもこなせる選手を求めるなら最適だ。
バイエルンならゴードンよりラッシュフォードを推す。ゴードンは控えには勿体ないが、ラッシュフォードは再起を望んでおり、2500〜3000万ユーロならバイエルンにとって最適だ。」
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夏に行われる決定的な交渉
ユナイテッドは、バルセロナへの2度目のレンタル移籍を認めるか、完全移籍を粘るかを決断しなければならない。後者を選べばバイエルンが動き出す可能性がある。ハンジ・フリック監督は今シーズン13ゴール13アシストを記録したラッシュフォードのスペイン残留を承認しているが、バルセロナが3000万ユーロの移籍金を拒否しているため状況は不安定だ。 バイエルンが8000万ユーロのゴードン獲得から方針転換すれば、実績ある選手を得て2026-27シーズンの欧州ライバルの戦術計画を阻むことにもなる。