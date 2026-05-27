アンソニー・ゴードンはバルセロナ移籍を希望している。バイエルン・ミュンヘンは獲得を断られたが、デコはニューカッスルのウインガー獲得へ交渉を進めている。

選手の意向は明確だが、金銭面は依然として複雑だ。ニューカッスルは以前、ゴードンの移籍金を7500万ポンド（8500万～9000万ユーロ）以上と評価。しかしバルセロナは現時点でその額を提示するつもりはない。ただ、『ムンド・デポルティーボ』によると、ゴードンが移籍を強く希望し、バルサの財政に合わせて給与要求を調整すれば、妥協点が見えるとカンプ・ノウ内では楽観視されている。

現在2030年まで契約を結ぶイングランド代表FWは、バルセロナというブランドとフリック監督の下で欧州タイトルを争うチャンスに魅力を感じている。バルサは左サイドでラフィーニャの競争相手となり負担を軽減する理想候補と見て、5年契約の獲得を狙う。



