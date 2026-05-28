バルセロナはニューカッスルと約6900万ポンド（9200万ドル）でゴードン移籍について最終合意に達した。水曜夜、ラ・リーガの強豪は交渉を急ぎ、欧州のライバルを押しのけてプレミア屈指のウイングを獲得した。

25歳のゴードンは以前リヴァプールやバイエルン・ミュンヘンの候補にも挙がっていた。バイエルンは土壇場で横取りを試みたが失敗。本人はカンプ・ノウ移籍を強く希望し、個人条件もすぐに合意した。ゴードンは近日中、メディカルチェックのためカタロニアへ飛び、その後フロリダでワールドカップ準備を行うイングランド代表（トーマス・トゥヘル監督）に合流する。