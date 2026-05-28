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Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

アンソニー・ゴードンはバルセロナでメディカルチェックを受ける。移籍金は6900万ポンドで、週給は現在の約2倍となる30万ポンドになる見込み。

アンソニー・ゴードン
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アンソニー・ゴードンはバルセロナへの電撃移籍目前。木曜にスペインでメディカルチェックを受ける。週給は倍増する大型契約が提示されており、収入は大幅にアップする見込みだ。

  • バルサがゴードン獲得競争に勝利

    バルセロナはニューカッスルと約6900万ポンド（9200万ドル）でゴードン移籍について最終合意に達した。水曜夜、ラ・リーガの強豪は交渉を急ぎ、欧州のライバルを押しのけてプレミア屈指のウイングを獲得した。

    25歳のゴードンは以前リヴァプールやバイエルン・ミュンヘンの候補にも挙がっていた。バイエルンは土壇場で横取りを試みたが失敗。本人はカンプ・ノウ移籍を強く希望し、個人条件もすぐに合意した。ゴードンは近日中、メディカルチェックのためカタロニアへ飛び、その後フロリダでワールドカップ準備を行うイングランド代表（トーマス・トゥヘル監督）に合流する。

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  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    思わぬ収入と戦術的な適合性

    元エバートンの同選手にとって、この移籍は経済的に大きな飛躍となる。英紙『ガーディアン』によると週給は約30万ポンドに達し、来季攻撃陣を強化するフリック監督の期待の高さを示している。ゴードンはチャンピオンズリーグで10得点を挙げるなど、個人としても輝かしいシーズンを終えて加入する。この得点数はハリー・ケインとキリアン・エムバペに次ぐ数字だ。

    フリック監督はゴードンを、ラミネ・ヤマルやラフィーニャと競える万能戦力と評価。ニューカッスルでは左サイドが主戦場だったが、前線どこでもこなせる汎用性が移籍の決め手となった。 フリックはマーカス・ラッシュフォードの2600万ポンド（3500万ドル）での完全移籍加入も検討中だが、ゴードンはバルサの攻撃陣に新たな長期解決策をもたらす。

  • ニューカッスルの夏の再建が始まる

    プレミアリーグ12位に終わったニューカッスルは、チーム再建のため、有価資産であるゴードンを放出した。デビッド・ホプキンソンCEOは「クラブの条件で」売却すると表明。バルセロナとの段階的移籍金体系により、予算も柔軟に使える。

    ハウ監督は、移籍市場最終日にリヴァプールへ移籍したアレクサンダー・イサクの騒動を繰り返したくないと考えていた。6月15日の市場開幕前にゴードンの売却を決断し、ニューカッスルは必要な資金を早期に確保、混乱を回避した。

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    タインサイドでの一章に幕を閉じる

    この移籍で、2023年1月に4000万ポンド（5400万ドル）でエバートンから加入したゴードンは、3年間のセント・ジェームズ・パークでの日々を終えた。 シーズン終盤には関係が冷え込み、彼は最後の6試合から外された。ハウ監督はこれを「将来を見据えた判断」と説明した。この移籍で、2024年リヴァプール移籍失敗後に続いたゴードンの不安定期も幕を閉じた。