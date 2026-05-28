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アンソニー・ゴードンはバルセロナでメディカルチェックを受ける。移籍金は6900万ポンドで、週給は現在の約2倍となる30万ポンドになる見込み。
バルサがゴードン獲得競争に勝利
バルセロナはニューカッスルと約6900万ポンド（9200万ドル）でゴードン移籍について最終合意に達した。水曜夜、ラ・リーガの強豪は交渉を急ぎ、欧州のライバルを押しのけてプレミア屈指のウイングを獲得した。
25歳のゴードンは以前リヴァプールやバイエルン・ミュンヘンの候補にも挙がっていた。バイエルンは土壇場で横取りを試みたが失敗。本人はカンプ・ノウ移籍を強く希望し、個人条件もすぐに合意した。ゴードンは近日中、メディカルチェックのためカタロニアへ飛び、その後フロリダでワールドカップ準備を行うイングランド代表（トーマス・トゥヘル監督）に合流する。
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思わぬ収入と戦術的な適合性
元エバートンの同選手にとって、この移籍は経済的に大きな飛躍となる。英紙『ガーディアン』によると週給は約30万ポンドに達し、来季攻撃陣を強化するフリック監督の期待の高さを示している。ゴードンはチャンピオンズリーグで10得点を挙げるなど、個人としても輝かしいシーズンを終えて加入する。この得点数はハリー・ケインとキリアン・エムバペに次ぐ数字だ。
フリック監督はゴードンを、ラミネ・ヤマルやラフィーニャと競える万能戦力と評価。ニューカッスルでは左サイドが主戦場だったが、前線どこでもこなせる汎用性が移籍の決め手となった。 フリックはマーカス・ラッシュフォードの2600万ポンド（3500万ドル）での完全移籍加入も検討中だが、ゴードンはバルサの攻撃陣に新たな長期解決策をもたらす。
ニューカッスルの夏の再建が始まる
プレミアリーグ12位に終わったニューカッスルは、チーム再建のため、有価資産であるゴードンを放出した。デビッド・ホプキンソンCEOは「クラブの条件で」売却すると表明。バルセロナとの段階的移籍金体系により、予算も柔軟に使える。
ハウ監督は、移籍市場最終日にリヴァプールへ移籍したアレクサンダー・イサクの騒動を繰り返したくないと考えていた。6月15日の市場開幕前にゴードンの売却を決断し、ニューカッスルは必要な資金を早期に確保、混乱を回避した。
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タインサイドでの一章に幕を閉じる
この移籍で、2023年1月に4000万ポンド（5400万ドル）でエバートンから加入したゴードンは、3年間のセント・ジェームズ・パークでの日々を終えた。 シーズン終盤には関係が冷え込み、彼は最後の6試合から外された。ハウ監督はこれを「将来を見据えた判断」と説明した。この移籍で、2024年リヴァプール移籍失敗後に続いたゴードンの不安定期も幕を閉じた。