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アンソニー・ゴードンはバイエルン・ミュンヘンと個人合意に達した。ニューカッスルは移籍金7500万ポンドを要求している。
バイエルンがゴードン獲得競争でリード
今夏攻撃陣の補強を急ぐバイエルン・ミュンヘンは、25歳のゴードンを最優先ターゲットに据えている。talkSPORTによると、ゴードンは個人条件で合意に達したが、移籍金で両クラブの隔たりは依然として大きい。ニューカッスルは、今季17得点を挙げたエースに対し7500万ポンド以上の移籍金を要求している。
高額な移籍金要求があるものの、ドイツ側では契約成立を楽観視する声が多い。ゴードンは今季公式戦17得点をマークし、好調を維持。その活躍はアーセナルやリヴァプールも注目するほどで、特にリヴァプールは2024年から継続して関心を示している。
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ハウはコミットメントに関する姿勢を堅持している
直近の試合でベンチ入りしながら出場機会のなかったゴードンについて、去就を巡る憶測が再燃している。しかしエディ・ハウ監督は、バイエルンの関心が彼の心を揺さぶっているという見方を否定。「彼は100％献身している。そうでなければベンチにも入れない」と強調した。
ハウ監督は取材に「もしそうでなければ彼はメンバーに入っていない。私は外部情報より、選手との関係や練習での姿で判断する」と語った。 また、最近のメンバー入れ替えは戦術的なものであり、「守備を固めるため、ジョエリントンをワイドに配置し、反対側にもウインガーを1人置いた」と説明した。
記録的な好調がトップクラスの関心を集めている
チャンピオンズリーグでニューカッスルがベスト16に進出した際、ゴードンは12試合で10得点を挙げ、アラン・シアラーのクラブ記録を更新した。この活躍でイングランド代表に定着し、17試合に出場。プレミア屈指のウイングに成長した。
バイエルンへ移籍すれば、イングランド代表主将ハリー・ケインとチームメイトになる。国内優位を維持し欧州での成績向上を狙うバイエルンは、新ウインガーの獲得を最優先。ニューカッスルで152試合39得点28アシストをマークしたゴードンは、その数字がヴィンセント・コンパニ監督のシステムに最適とバイエルン首脳陣を確信させた。
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セント・ジェームズ・パークの将来は不透明だ
ニューカッスルは戦力を維持したいが、巨額オファーなら売却もやむを得ない。移籍騒動を避けるため、関係各所は早期解決を望んでおり、ワールドカップ開幕前の決着も検討されている。
ゴードンが最終2試合に出場するかどうかは不明だ。