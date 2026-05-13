直近の試合でベンチ入りしながら出場機会のなかったゴードンについて、去就を巡る憶測が再燃している。しかしエディ・ハウ監督は、バイエルンの関心が彼の心を揺さぶっているという見方を否定。「彼は100％献身している。そうでなければベンチにも入れない」と強調した。

ハウ監督は取材に「もしそうでなければ彼はメンバーに入っていない。私は外部情報より、選手との関係や練習での姿で判断する」と語った。 また、最近のメンバー入れ替えは戦術的なものであり、「守備を固めるため、ジョエリントンをワイドに配置し、反対側にもウインガーを1人置いた」と説明した。