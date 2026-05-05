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アンソニー・ゴードンはバイエルン・ミュンヘンから具体的な移籍オファーを受け取った。一方、バルセロナはニューカッスルのウインガー獲得を逃しそうだ。
バイエルンがゴードン争奪戦でリード
「ディ・ローテン」はニューカッスルのウインガー、ゴードンにアリアンツ・アレーナへの移籍条件を提示し、獲得競争で優位に立った。ブンデスリーガの強豪は、このイングランド代表を長くマークしてきたが、今回は欧州のライバルに先んじる決定打となる。
プレッテンベルク、バイエルンからの「具体的な」提案を明かす
スカイ・スポーツ・ドイツの記者フロリアン・プレッテンベルク氏によると、バイエルンは夏の移籍市場でゴードン獲得に向け5年契約を提示し、最有力候補に躍り出た。
「他の強豪クラブも興味を示しているが、バイエルンはすでにゴードン側へ具体的な条件を提示した。ゴードンはバイエルンと5年契約を結ぶ可能性がある」とプレッテンベルク氏はXに投稿した。「最大の難点はニューカッスルとの合意で、選手側との合意ではない。バイエルンには予算の上限がある。そのため、エベルとフロイントは代替候補とも交渉している。」
ニューカッスルの評価額が大きな障害となっている
バイエルンはゴードンの代理人と交渉中だが、ニューカッスルは有利な立場にある。このウインガーは2030年まで契約を結んでおり、クラブに売却の圧力はほとんどない。 スカイ・スポーツによると、移籍を検討する条件として約9000万ユーロ（7700万ポンド／9600万ドル）の移籍金を要求する見込みだ。ゴードンはエディ・ハウ監督の戦術で重要な役割を担い、クラブの攻撃を牽引する。
バルセロナも25歳の獲得に興味を示しているが、財政難で現時点では提示額に届かない。ただ、スポーツディレクターのデコはゴードンの代理人と会談したと伝えられている。
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移籍交渉が活発化しそう
次の段階では、バイエルンとニューカッスル間の交渉が焦点となる。バイエルンは両クラブの評価額差を埋めるために動いている。移籍金が想定より高くなった場合に備え、スポーツ部門幹部陣は複数のウインガー候補を評価している。ゴードンにとって、ドイツでタイトルを争い、チャンピオンズリーグに定期的に出場できる可能性は魅力的だ。だが移籍の成否は、バイエルンがニューカッスルの要求に応えられるかどうかにかかる。