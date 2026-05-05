アンソニー・ゴードンはバイエルン・ミュンヘンから具体的な移籍オファーを受け取った。一方、バルセロナはニューカッスルのウインガー獲得を逃しそうだ。

バイエルンはゴードンの代理人と交渉中だが、ニューカッスルは有利な立場にある。このウインガーは2030年まで契約を結んでおり、クラブに売却の圧力はほとんどない。 スカイ・スポーツによると、移籍を検討する条件として約9000万ユーロ（7700万ポンド／9600万ドル）の移籍金を要求する見込みだ。ゴードンはエディ・ハウ監督の戦術で重要な役割を担い、クラブの攻撃を牽引する。

バルセロナも25歳の獲得に興味を示しているが、財政難で現時点では提示額に届かない。ただ、スポーツディレクターのデコはゴードンの代理人と会談したと伝えられている。