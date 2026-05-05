バイエルンはゴードンの代理人と交渉中だが、ニューカッスルは有利な立場にある。このウインガーは2030年まで契約が残っており、クラブに売却を急ぐ必要はない。 スカイ・スポーツによると、ニューカッスルは移籍を検討する前に約9000万ユーロ（7700万ポンド／9600万ドル）の移籍金を求める見込みだ。ゴードンはエディ・ハウ監督のシステムで重要な存在であり、クラブにとって最も価値のある攻撃的戦力の一人となっている。

バルセロナも25歳の獲得に興味を示すが、財政難で現時点では提示額に達するオファーは難しい。ただ、スポーツディレクターのデコはゴードンの代理人と会談したと報じられている。