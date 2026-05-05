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アンソニー・ゴードンはバイエルン・ミュンヘンから具体的な移籍オファーを受けた。一方、バルセロナはニューカッスルのウイング獲得を逃しそうだ。
バイエルンがゴードン獲得競争でリードを握る
「ディ・ローテン」がニューカッスルのウイング、ゴードンにアリアンツ・アレーナへの移籍条件を提示し、獲得競争の先頭に立った。ブンデスリーガの強豪は、このイングランド代表を以前からマークしており、今回の動きで欧州のライバルに先んじるつもりだ。
プレッテンベルク、バイエルンの「具体的な」提案を明かす
スカイ・スポーツ・ドイツの記者フロリアン・プレッテンベルク氏によると、バイエルンは夏の移籍市場でゴードン獲得レースの先頭に立ち、5年契約を提示している。
「他の強豪が興味を示す中でも、バイエルンはすでにゴードン側へ具体的な条件を提示している。ゴードンはバイエルンと5年契約を結ぶ可能性がある」とプレッテンベルク氏はXに投稿した。「最大の難関は依然としてニューカッスルとの合意だ。バイエルンには予算上限があり、エベルとフロイントは代替候補とも交渉している。」
ニューカッスルの評価額が大きな障害だ
バイエルンはゴードンの代理人と交渉中だが、ニューカッスルは有利な立場にある。このウインガーは2030年まで契約が残っており、クラブに売却を急ぐ必要はない。 スカイ・スポーツによると、ニューカッスルは移籍を検討する前に約9000万ユーロ（7700万ポンド／9600万ドル）の移籍金を求める見込みだ。ゴードンはエディ・ハウ監督のシステムで重要な存在であり、クラブにとって最も価値のある攻撃的戦力の一人となっている。
バルセロナも25歳の獲得に興味を示すが、財政難で現時点では提示額に達するオファーは難しい。ただ、スポーツディレクターのデコはゴードンの代理人と会談したと報じられている。
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移籍交渉が活発化する見込み
次の段階では、バイエルンとニューカッスルの交渉が焦点となる。バイエルンは評価額の差を埋めるため動いている。移籍金が想定より高くなる場合に備え、スポーツ部門は複数のウイング候補を評価中だ。ゴードンにとって、ドイツでタイトルを争い、チャンピオンズリーグに定期的に出場できる見通しは魅力的だ。だが、移籍の成否はバイエルンがニューカッスルの要求に応えられるかどうかにかかる。