『The Athletic』によると、バイエルンは来夏、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデを最優先で獲得したいと考えている。しかし費用が高すぎるため、ニューカッスルのアンソニー・ゴードンが代替候補に浮上している。
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アンソニー・ゴードンのバイエルン・ミュンヘン移籍話が破談か？ ブンデスリーガ王者、新たなトップ移籍候補に照準
ゴードンへの関心は依然として高い
スカイスポーツなど複数のメディアは、すでにゴードンがバイエルンの「最優先ターゲット」と報じていた。ドイツの最多優勝クラブがイングランド代表に抱く関心は、今や具体性を帯びている。ディオマンデが依然として「最優先ターゲット」だが、『ザ・アスレティック』によると、バイエルンはゴードンを高く評価し、25歳獲得の可能性を確信しているという。
バイエルンはすでに選手と交渉済みで、ニューカッスルとの直接接触は未定。ニューカッスルは、昨夏イサクのリヴァプール移籍（1億4500万ユーロ）に次ぐクラブ史上2番目の高額移籍金を期待している。
ゴードンがその金額を得る可能性は低いものの、2030年まで契約が残る万能フォワードの最低移籍金は8000万ユーロと設定されている。ニューカッスルは資金調達とFFP遵守のため、得点王の売却に前向きだ。
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1億ユーロのディオマンデ争奪戦
ゴードンはバイエルンが熱望するトップクラスの移籍候補だ。左ウイングでルイス・ディアスとポジションを争い、前線ではハリー・ケインを補助できる。さらにセルジュ・ニャブリやジャマル・ムシアラの背後で10番としてプレーすることも可能だ。
この汎用性は、ブンデスリーガ1年目で鮮烈なデビューを飾ったものの主にウインガーとしてプレーするディオマンデに対し、わずかながら優位性をもたらしている。19歳のコートジボワール代表は公式戦33試合で13ゴール9アシストを記録し、その数字はミュンヘンだけでなく欧州全土の注目を集めている。
『ビルト』紙によると、彼の新代理人であるロック・ネイションはPSGやリヴァプールと会談済み。ライプツィヒは最低1億ユーロの価値があると見なし、今夏移籍しても来季レンタルで残留させる方針だ。
ただ、レッドブルのオリバー・ミンツラフ代表は「スポーツディレクターなら、まだ1シーズンも一緒にプレーしていない若手を売らない。提示額に関わらずだ。彼はまだ若く、成長できると信じる」と来夏の移籍を否定した。
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バイエルンがゴードン獲得の最有力候補
バイエルンが今夏、ディオマンデの獲得に失敗すれば、より手頃なゴードンを獲得する好機となる。英『テレグラフ』紙によると、ニューカッスル首脳はゴードンが新挑戦を求めて移籍を検討していると確信している。同クラブが欧州カップ戦に出場できなかったこともバイエルンには好材料だ。
移籍専門家のサシャ・タヴォリエリ氏によると、ゴードンはマイケル・オリゼの適応力を見て、ミュンヘン移籍をキャリアの「次の論理的なステップ」と捉えているという。
ヤン・ディオマンデ 対 アンソニー・ゴードン
選手 試合 (2025-26) ゴール アシスト 出場時間 ヤン・ディオマンデ 33 13 9 2,464 アンソニー・ゴードン 46 17 5 2,869分