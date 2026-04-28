スカイスポーツなど複数のメディアは、すでにゴードンがバイエルンの「最優先ターゲット」と報じていた。ドイツの最多優勝クラブがイングランド代表に抱く関心は、今や具体性を帯びている。ディオマンデが依然として「最優先ターゲット」だが、『ザ・アスレティック』によると、バイエルンはゴードンを高く評価し、25歳獲得の可能性を確信しているという。

バイエルンはすでに選手と交渉済みで、ニューカッスルとの直接接触は未定。ニューカッスルは、昨夏イサクのリヴァプール移籍（1億4500万ユーロ）に次ぐクラブ史上2番目の高額移籍金を期待している。

ゴードンがその金額を得る可能性は低いものの、2030年まで契約が残る万能フォワードの最低移籍金は8000万ユーロと設定されている。ニューカッスルは資金調達とFFP遵守のため、得点王の売却に前向きだ。