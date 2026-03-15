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アンソニー・ゴードンがマンチェスター・ユナイテッドとニューカッスルのレジェンドたちを批判する中、なぜウェイン・ルーニーとアラン・シアラーは「まったくの戯言」を吐いたと非難されているのか
レジェンドたちの出場可否を巡る疑問が怒りを招く
元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ロイ・キーンは、ある選手が後半の途中出場には「コンディションが整っている」とされながら、スタメンには起用されないのはなぜかと疑問を呈し、議論を先導した。一方、ニューカッスルのレジェンド、アラン・シアラーは、「この試合に出場しないなんてことは、何か並外れたことが起きない限りあり得ない」と主張した。スタジアムに居合わせたウェイン・ルーニーは、ゴードンが試合前に握手を拒否したと主張して火に油を注いだが、これに対し、ゴードン本人は今や劇的な形でその件について言及している。
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ゴードン氏、「全くのデタラメ」という主張について釈明
土曜日にスタンフォード・ブリッジで行われたチェルシー戦で決勝ゴールを決め、自身のコンディションと実力を証明したゴードンは、自身への批判について遠慮なく意見を述べた。BBCの番組『Match of the Day』のインタビューで、このイングランド代表選手は次のように語った。「普段は、あまり気にしないので、誤解を解くようなことはしないんだ。でも、今回は明らかにデタラメだったから、はっきりさせておきたい。キャリア最大の試合に出たくないなんて言っていたなんて話は、まったくのデタラメだ。
「ルーニーは、僕が通り過ぎた時に握手もせずにロッカールームに入って行ったと言っていたと思う。そんなことはしていない。このくらいの広さのロッカールームで、一人で着替えたんだ。そこには僕と洗面台しかなかった。完全なデタラメだ。彼らはもっとまともな報道をするべきだと思う。」
彼は痛みを我慢してプレーする覚悟はできていたが、最終的な判断はエディ・ハウ監督がニューカッスルの医療スタッフと協議して下した。ゴードンはベンチ入りを告げられたことを「あまり快く思わなかった」と認めたが、監督が自身のプレーしたいという個人的な願望よりも、チームのパフォーマンスを優先せざるを得なかったことは理解していた。
ハウ氏が医療プロトコルに関する誤解を解く
ニューカッスルのハウ監督は、エース選手を即座に擁護し、カタルーニャの強豪との一戦でゴードンをベンチに置いたのは、選手自身の意欲不足ではなく、医学的な判断によるものだったと説明した。「アンソニー・ゴードンについて、一つ明確にしておかなければなりません。彼はバルセロナ戦に出場する意思を十分に持っていました」とハウ監督は述べた。 「彼がその朝体調を崩し、トレーニングに参加していなかったことを踏まえ、先発起用しないのは私の判断だった。彼はプレーする準備はできていたが、医療スタッフと相談した結果、自身はプレーできる状態ではないと判断したのだ」
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カンプ・ノウでの試合を控え、盛り上がりが高まっている
スタンフォード・ブリッジでの1-0の勝利は、水曜日に控えるバルセロナへの厳しいアウェイ戦を前に、ニューカッスルにとって極めて重要な自信の糧となった。2012年以降、プレミアリーグでチェルシーのホームに勝利したのはわずか1度だけだったが、この結果はハウ監督率いるチームに勢いの転換が訪れていることを示している。 決勝点はティノ・リブラメントとジョー・ウィロックの素晴らしい連携から生まれたもので、ヨーロッパの最高峰で戦うために必要な身体能力をマグパイズに与えてくれた。焦点は再びチャンピオンズリーグへと移り、バルサとの第2戦においてゴードンが先発メンバーに復帰するかどうかが注目される。
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