アンソニー・ゴードンがマンチェスター・ユナイテッドとニューカッスルのレジェンドたちを批判する中、なぜウェイン・ルーニーとアラン・シアラーは「まったくの戯言」を吐いたと非難されているのか

土曜日にスタンフォード・ブリッジで行われたチェルシー戦で決勝ゴールを決め、自身のコンディションと実力を証明したゴードンは、自身への批判について遠慮なく意見を述べた。BBCの番組『Match of the Day』のインタビューで、このイングランド代表選手は次のように語った。「普段は、あまり気にしないので、誤解を解くようなことはしないんだ。でも、今回は明らかにデタラメだったから、はっきりさせておきたい。キャリア最大の試合に出たくないなんて言っていたなんて話は、まったくのデタラメだ。

「ルーニーは、僕が通り過ぎた時に握手もせずにロッカールームに入って行ったと言っていたと思う。そんなことはしていない。このくらいの広さのロッカールームで、一人で着替えたんだ。そこには僕と洗面台しかなかった。完全なデタラメだ。彼らはもっとまともな報道をするべきだと思う。」

彼は痛みを我慢してプレーする覚悟はできていたが、最終的な判断はエディ・ハウ監督がニューカッスルの医療スタッフと協議して下した。ゴードンはベンチ入りを告げられたことを「あまり快く思わなかった」と認めたが、監督が自身のプレーしたいという個人的な願望よりも、チームのパフォーマンスを優先せざるを得なかったことは理解していた。