アンソニー・ゴードンがバルセロナへ。ラ・リーガ王者がバイエルンを退け、ニューカッスルのウイングを8000万ユーロで獲得。

数日前まで、ゴードンはイングランド代表キャプテンのハリー・ケインと再会するため、ミュンヘン行きが確実視されていた。ブンデスリーガ王者バイエルンはニューカッスルの移籍金に難色を示したが、ゴードン本人が移籍を強く希望しているとされ、合意への楽観論は残っていた。

バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エーベルはDFBポカール決勝前、「手頃な価格なら攻撃的選手を獲得することで合意している。有意義な話し合いができ、進展を期待している」と語った。

だが、バルセロナSDデコが英訪問で交渉をまとめ、ラミン・ヤマルとハンス・フリックの存在がゴードンの心を動かした。