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アンソニー・ゴードンがバルセロナへ。ラ・リーガ王者がバイエルンを退け、ニューカッスルのウイングを8000万ユーロで獲得。
バルセロナ、ゴードンの獲得を正式発表
バルセロナはイングランド代表選手を獲得するため、7000万ユーロを前払いし、追加で最大1000万ユーロを支払う見込みだ。25歳の同選手は木曜日にバルセロナへ渡り、メディカルチェックを経て2031年までの契約に署名した。書類手続きの遅れで約4時間発表が延期されたが、クラブは金曜午後正式に加入を発表した。
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ゴードンがバルサを選択、バイエルンは獲得を逃す
数日前まで、ゴードンはイングランド代表キャプテンのハリー・ケインと再会するため、ミュンヘン行きが確実視されていた。ブンデスリーガ王者バイエルンはニューカッスルの移籍金に難色を示したが、ゴードン本人が移籍を強く希望しているとされ、合意への楽観論は残っていた。
バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エーベルはDFBポカール決勝前、「手頃な価格なら攻撃的選手を獲得することで合意している。有意義な話し合いができ、進展を期待している」と語った。
だが、バルセロナSDデコが英訪問で交渉をまとめ、ラミン・ヤマルとハンス・フリックの存在がゴードンの心を動かした。
巧妙な条項がマグパイズの利益を最大化する
ChronicleLiveによると、ニューカッスルのスポーツディレクター、ロス・ウィルソンはFW移籍で大きな利益を得るため、妥協なく交渉した。契約では、ゴードンが試合の60％に出場するとニューカッスルは1シーズン最大100万ユーロ、合計最大500万ユーロを得る。 さらにバルセロナがタイトルを獲得した場合、追加で500万ユーロが支払われる。また、古巣エバートンも転売条項15％分を受け取る。
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スター選手を待ち受けるワールドカップの戦いが
迅速な移籍手続きにより、マージーサイド出身のウイングはワールドカップに間に合うようイングランド代表に合流できた。また、ニューカッスルは早期に補強に着手でき、代表戦での負傷リスクも回避できる。