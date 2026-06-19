世界リリースに携わる運営チームは、このプロジェクトが単なる一時的な宣伝仕掛けだという見方を強く否定している。幹部たちは、このフォワードが長年にわたり非公開のセッションでボーカルや作詞作曲のスキルを磨いてきたと主張する。

ミュージック・ブローカーズのCEOフェデリコ・シアラッバ氏は、ファティを「歌うサッカー選手」というステレオタイプではなく、音楽性を自然に育んできたアーティストだと強調した。