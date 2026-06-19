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アンス・ファティ、音楽で再デビュー！元バルセロナFWがファンを驚かせた
ファティが音楽活動をスタート
多才なフォワードが、アフロビーツ、レゲトン、アマピアーノを融合させた2分15秒の曲をリリースした。これは、2020年の膝の怪我からの長期リハビリ中に始まった個人的なプロジェクトだ。国内リーグのシーズン中、彼はニースのスタジオでプロデューサーのガンビーノ・アラプロッドや元フランス代表MFポール・ポグバと密かに制作していた。
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レーベルが自然な成長を称賛
世界リリースに携わる運営チームは、このプロジェクトが単なる一時的な宣伝仕掛けだという見方を強く否定している。幹部たちは、このフォワードが長年にわたり非公開のセッションでボーカルや作詞作曲のスキルを磨いてきたと主張する。
ミュージック・ブローカーズのCEOフェデリコ・シアラッバ氏は、ファティを「歌うサッカー選手」というステレオタイプではなく、音楽性を自然に育んできたアーティストだと強調した。
トップアスリートたちが芸術を探求する
ファティのこのプロジェクトは、現代のトップサッカー選手が感情表現の手段としてアーバンミュージックを活用する最近の傾向を反映している。元バルセロナGKホセ・ピントはプロデューサーとして成功を収め、メンフィス・デパイやネイマールもデジタル配信で millions of streams を獲得している。歌詞は恋愛での粘り強さと相手を振り向かせたいという想いに焦点を当て、トップレベルで求められる献身を表現している。
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完全移籍が間近だ
フランスで成果を上げたフォワードは、まもなくサッカーに集中する。リーグ・アンで25試合11得点を挙げ、モナコはバルセロナと1100万ユーロで合意し、レンタル移籍を完全移籍に切り替えた。彼はプレシーズン準備と並行してこの長期移籍をまとめるという、2つのキャリアを両立させる試練に挑む。