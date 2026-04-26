Getty
翻訳者：
アンス・ファティは「リオネル・メッシと対戦できたのは信じられない体験だった」と語り、最も輝いた選手としてラミン・ヤマルとキリアン・エムバペを挙げた。
サッカーのレジェンドたちと対峙する
モナコが公開したドキュメンタリー『A day with Ansu』で、アンスはこう語った。最高のチームメイトを聞かれると、23歳の彼は即座に8度バロンドールを獲得したメッシの名を挙げた。特にバルセロナでの練習での激闘を思い出した。 「レオ・メッシと対戦するのは狂気だった。トレーニングではムバッペやラミン、デンベレ、今はポグバとも…数え切れない」とアンスは語った。
- Getty Images Sport
バルセロナでの思い出
フランスへのレンタル移籍で充実した日々を送るアンスだが、心は今もカタルーニャと深く結ばれている。ファンからの質問に答え、キャリアの節目を振り返った。彼が最も大切にしているのはプロデビューの瞬間だ。「カンプ・ノウでのベティス戦デビューは、一生忘れない日です。私だけでなく、家族や支えてくれた人々にとっても特別な日でした。 ほかの思い出もあるけど、この瞬間を選ぶよ」と語った。また、印象に残っているゴールについては「バルサでの初ゴール、オサスナ戦のゴールだね。すべてはそこから始まったんだ」と付け加えた。
モナコで調子を上げる
このフォワードはリーグ・アンでキャリアを再始動させ、今季26試合で10得点をマーク。モナコは彼の復活に理想的な環境を提供しており、クラブは完全移籍を検討していると報じられている。移籍についてアンスは「簡単だったよ。 「モンペリエは以前から僕に注目してくれていたし、家族とも相談して、クラブのプロジェクトに惹かれたからここに来たんだ。」 また、温かい雰囲気についてもこう語った。「順応するのは簡単だった。チームメイトや監督、ファン、クラブで働くみんなのおかげで、ここに来てからずっと自分の家のように感じているよ。」
- AFP
究極の栄光を追い求めて
アンスは依然として並外れた野心を抱いている。当面の目標は今シーズンを力強く締めくくることだが、スポーツ選手としての究極の目標はさらに先にある。「達成すべき目標は多いが、ワールドカップとチャンピオンズリーグで優勝することは私の最大の夢だ」とスペイン代表選手は語った。