アンス・ファティは「リオネル・メッシと対戦できたのは信じられない体験だった」と語り、最も輝いた選手としてラミン・ヤマルとキリアン・エムバペを挙げた。

このフォワードはリーグ・アンでキャリアを再始動させ、今季26試合で10得点をマーク。モナコは彼の復活に理想的な環境を提供しており、クラブは完全移籍を検討していると報じられている。移籍についてアンスは「簡単だったよ。 「モンペリエは以前から僕に注目してくれていたし、家族とも相談して、クラブのプロジェクトに惹かれたからここに来たんだ。」 また、温かい雰囲気についてもこう語った。「順応するのは簡単だった。チームメイトや監督、ファン、クラブで働くみんなのおかげで、ここに来てからずっと自分の家のように感じているよ。」