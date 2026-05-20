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アンス・ファティはバルセロナに復帰するのか？ モナコにレンタル中のスター選手の復帰をめぐるラ・リーガ王者の姿勢が明らかに
公国での贖い
ファティにとって、この賭けは成功した。2年以上にわたり不調に苦しんできた若手ウインガーは、モナコへのレンタル移籍でリーグ・アンに復帰し、キャリアを再起動させた。ブライトンではレギュラーを確保できなかったが、モナコではついにバルセロナ時代、背番号10を背負った頃の輝きを取り戻した。
アディ・フッター監督、後にセバスティアン・ポコニョーリ監督の下で全30試合に出場し12得点を記録。必ずしも先発固定ではなかったが、序盤の活躍と途中出場での決定力で、怪我を乗り越えた才能を示した。
- AFP
カンプ・ノウへの復帰を願う
自信を取り戻したファティの最大の目標は、カタルーニャ復帰に定まった。ラッシュフォード獲得の難航やレヴァンドフスキの退団でバルセロナ攻撃陣に空きが生じる可能性があると見ている。評価が向上したことで、母クラブの最前線を担う有力候補になったと確信している。
報道によると、ファティはモナコを去ってでも復帰を強行する覚悟で、クラブは1100万ユーロの買い取りオプション行使を検討しながら年俸負担の資金策を模索中。それでも彼の心は、自身が10代で歴史を塗り替えたバルセロナにある。
バルセロナの財政状況
ファティはチームに復帰したいと考えているが、バルセロナ首脳陣の考えは異なる。クラブは彼の完全移籍を歓迎し、給与負担を年間約1200万ユーロ減らしたいと考えている。
モナコへの完全移籍は移籍金をもたらし、さらに年俸約1200万ユーロの負担を軽減する。ラ・リーガの財政制約下にあるクラブは、ファティの年俸削減を戦略的必然と捉え、彼に再起の機会を与える余地は事実上消えた。
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道の終わり
『Sport』紙によると、バルセロナは来季ファティをトップチームに復帰させることを真剣に検討したことはないという。 クラブは財政改善のため、完全移籍での売却のみを検討している。バルセロナで123試合29得点を挙げ、2度のリーガ優勝などに貢献した彼にとって、これは厳しい現実だ。かつてリオネル・メッシの後継者と称されたフォワードは、今や不要な存在となった。