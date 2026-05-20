アンス・ファティはバルセロナに復帰するのか？ モナコにレンタル中のスター選手の復帰をめぐるラ・リーガ王者の姿勢が明らかに

ファティにとって、この賭けは成功した。2年以上にわたり不調に苦しんできた若手ウインガーは、モナコへのレンタル移籍でリーグ・アンに復帰し、キャリアを再起動させた。ブライトンではレギュラーを確保できなかったが、モナコではついにバルセロナ時代、背番号10を背負った頃の輝きを取り戻した。

アディ・フッター監督、後にセバスティアン・ポコニョーリ監督の下で全30試合に出場し12得点を記録。必ずしも先発固定ではなかったが、序盤の活躍と途中出場での決定力で、怪我を乗り越えた才能を示した。