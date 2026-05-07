バルセロナやブライトンでの苦難を経て、アンスはモナコでリズムを取り戻した。今季はリーグ・アンとチャンピオンズリーグで計11得点を挙げ、110分に1ゴールのペースを維持。本人は「ようやく本来の自分を取り戻した」と語る。スタッド・ルイ2世への移籍は、怪我で失った安定感と出場機会を彼に与えた。

「久々にプレーが心地よく、楽しめている。これほど安定して自由にプレーできたのは何年ぶりだろう」とアンスは語った。



