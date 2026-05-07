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アンス・ファティが「素晴らしい」と絶賛したラミネ・ヤマル。モナコでの印象的なレンタル移籍後、バルセロナでの将来にも言及した。
バルサの新たな背番号10への称賛
バルサで10番を背負った経験のあるアンスは、ヤマルの台頭を称賛。天性の才能と規律あるプレーを強調した。
「彼は信じられないほど素晴らしい。天賦の才を持っている。まさにスターだ」とアンスはSERカタルーニャの番組『Què t'hi Jugues!』で語った。ヤマルの技術は誰の目にも明らかだが、アンスが最も印象的だと挙げたのは、18歳とは思えない精神の強さだ。「彼は非常に集中力があり、精神的に強い。 このままの勢いでプレーを続け、バルサのファンに多くの喜びをもたらしてくれることを願っている」と語った。
- AFP
モナコでサッカーの楽しさを再発見
バルセロナやブライトンでの苦難を経て、アンスはモナコでリズムを取り戻した。今季はリーグ・アンとチャンピオンズリーグで計11得点を挙げ、110分に1ゴールのペースを維持。本人は「ようやく本来の自分を取り戻した」と語る。スタッド・ルイ2世への移籍は、怪我で失った安定感と出場機会を彼に与えた。
「久々にプレーが心地よく、楽しめている。これほど安定して自由にプレーできたのは何年ぶりだろう」とアンスは語った。
「バルセロナの夢」と怪我の傷跡について
海外で成功しても、アンスの心は名を上げたクラブと深く結ばれている。彼はカンプ・ノウでの苦境について語り、出場機会を巡る闘いには世間に知られていない事情があると示唆した。 「僕の夢はいつも、バルサで成功してプレーすることでした。でも、外から見えない、知られていないことがたくさんありました」と明かした。「けがが続き、安定したパフォーマンスを示せず、出場機会も得られませんでした。サッカー界は目まぐるしく、忍耐の時間は許されないのです」
- AFP
アンスの去就は不透明
フランスへのレンタル移籍も終盤に差し掛かったが、アンスの去就はまだ決まっていない。彼は遠くからバルセロナを応援し続け、スケジュールが合えば今週末のクラシコでも声援を送っていたという。来シーズンについては「すべての可能性を開いている」と語った。
「来シーズンどうなるかはまだ分からない。シーズンが終わるまで待って、自分とキャリアにとって最善の決断をする」とアンスは語った。