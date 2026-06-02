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アンス・ファティがモナコへ完全移籍。バルセロナは1700万ユーロの移籍金を得た。
ファティのバルセロナ退団が最終段階を迎える
『ムンド・デポルティーボ』紙によると、モナコはファティのレンタル契約に含まれる1100万ユーロの買い取りオプションを行使する。これによりスペイン代表のファティは、リーグ・アンの同クラブで1シーズンを過ごした後、モナコに完全移籍する。
これによりファティのバルセロナでのキャリアは幕を閉じる。クラブの期待株だったアカデミー出身の彼は、成長過程で怪我に悩まされ、初期の期待に応えられなかった。バルセロナは即座に1100万ユーロの移籍金を得て、夏の補強資金に充てる。
- AFP
財政的影響が焦点となる
バルセロナは移籍金に加え、給与負担の軽減も得られる。ファティの退団前契約見直しにより、残報酬は長期分割払いとなり、2028年までの年間総人件費は約860万ユーロに抑えられる見込みだ。
この負担が消えることで、バルセロナは今後2シーズンで約1,720万ユーロの給与支出を削減できる見込みだ。財政基盤の強化と選手編成の柔軟性向上につながる。
バルセロナ、移籍資金の自由度が高まる
ファティの退団は単なる移籍ではない。高年俸選手の放出や新収益源の開拓と合わせ、バルセロナはラ・リーガの「1対1」支出ルールに近づいた。
1対1の枠内へ戻れば、売却益や給与削減分をそのまま戦力強化に回せる。移籍金1,100万ユーロと給与削減1,720万ユーロを合わせ、クラブは市場で大きな裁量を得る。
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夏の採用活動に注目が集まっている
ファティの完全移籍が事実上決まり、バルセロナはニューカッスル・ユナイテッドからアンソニー・ゴードンを獲得。これにより、夏の補強計画に集中できる。クラブはここ数年、財政圧力を減らし、持続可能な給与体系を構築してきた。財政改善でスポーツ部門は2026-27シーズンに向け、国内リーグとチャンピオンズリーグで競争力を保つため、より積極的に補強できるだろう。