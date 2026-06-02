『ムンド・デポルティーボ』紙によると、モナコはファティのレンタル契約に含まれる1100万ユーロの買い取りオプションを行使する。これによりスペイン代表のファティは、リーグ・アンの同クラブで1シーズンを過ごした後、モナコに完全移籍する。

これによりファティのバルセロナでのキャリアは幕を閉じる。クラブの期待株だったアカデミー出身の彼は、成長過程で怪我に悩まされ、初期の期待に応えられなかった。バルセロナは即座に1100万ユーロの移籍金を得て、夏の補強資金に充てる。