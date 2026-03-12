Goal.com
Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

アンジェ・ポステコグルー、降格争い中のイゴール・トゥドール率いる「迷走」トッテナムを評す

元トッテナム監督アンジェ・ポステコグルーは、古巣が崩壊状態にあるのを見るのは「胸が痛む」と認めた。オーストラリア人監督は、イゴール・トゥドール指揮下でチームが完全に方向性を失っており、史上初の降格という現実的な脅威に直面していると見ている。

  • トッテナムにおけるテュードルの暗い始まり

    トッテナムは深刻な危機に直面している。前監督ポステコグルーが、暫定指揮官トゥドール率いる現在のチームは「方向性を失っている」と警告したのだ。チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリードに2-5で敗れただけでなく、北ロンドンのクラブは悲惨なシーズンも残り9試合となり、プレミアリーグの降格圏からわずか1ポイント上回る位置に留まっている。

    トーマス・フランク監督退任後に指揮を執ったテュドールは、就任後4試合全敗という苦しいスタートを切っている。チームのアイデンティティの欠如を受け、ポステコグルーは「自由落下状態」にあるチームの心理的脆弱性について言及した。

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    ポステコグルー監督、苦戦するトッテナムに警鐘を鳴らす

    ポステコグルーはTNTスポーツのインタビューで、かつて指揮を執ったチームが崩壊する姿を見て痛みを覚えると述べ、選手たちが自身の在任中に築いた基準を満たせていないと指摘した。

    「見ていて胸が痛む」とポステコグルーは認めた。「選手たちは今、かなり迷っているように見える。明らかなプレッシャーがあり、本当に厳しい時期だ。昨夜の試合結果にそれが全て表れた。アトレティコのような、決してパフォーマンスを落とさないアウェーの相手との対戦で最悪のシナリオが起きた。彼らにとっては悪夢のようなスタートだった」

    「客観的に見て、彼らが本来の実力を発揮しているとは誰も言えない。プレッシャーを和らげる努力が必要だ。昨夜でさえ、彼らにとって絶好の機会だったはずだ。チャンピオンズリーグで好成績を収め、有利な組み合わせを得ていたのだから。アトレティコのアウェイは厳しいが、トッテナムに連れ戻すチャンスはあった。

    「あのピッチで練習したことは確かにあるだろうが、何度も滑り落ちる様子を見ると、やはりプレッシャーのせいだ。あらゆる行動に絶望感がにじみ出ている。精神的に追い詰められ、それが身体的な焦りとして表れている。外からコメントするのは難しいが、重要なのは自信を植え付けることだ。彼らに『本来あるべき姿』ではなく『今ある姿』を見せなければならない」

  • 歴史の間違った側に立たないこと

    リヴァプールとのアンフィールドでの一戦を控える中、ポステコグルー監督は選手たちに、わずか1年前にヨーロッパリーグ優勝トロフィーを掲げたあの精神を取り戻すよう呼びかけた。トップリーグ残留をかけた戦いが続く中、テュドール監督の解任と後任の常任監督就任を求める声が高まるプレッシャーの中で、クラブが「後退」を許されないことを警告した。 

    「もし今そこにいたら、選手たちにこう言うだろう：『今、間違った形で歴史に名を残すな』と」とポステコグルー監督は語った。「君たちには大きな動機がある。17年ぶりに成功（UEFAヨーロッパリーグ優勝）をもたらしたチームが、今になって後退するグループになるな」

    「言っておくが、我々が昨年ヨーロッパリーグを制した時、あの精神力がなければ成し得なかった。昨年もプレッシャーはあったが、特別な何かを創り出すことに完全に集中した選手たちの姿を見た。その精神は今も確かに存在する」

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    シーズン終盤の重要な試合

    今週末のリバプール遠征を終えたトッテナムは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の2ndレグでホームにてアトレティコ・マドリードと対戦する。その後、プレミアリーグ残留をかけた残り8試合に臨む。対戦相手にはチェルシー、アストン・ヴィラ、そして降格争いのライバルであるリーズ・ユナイテッドが含まれる。

