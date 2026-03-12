アンジェ・ポステコグルー、降格争い中のイゴール・トゥドール率いる「迷走」トッテナムを評す

ポステコグルーはTNTスポーツのインタビューで、かつて指揮を執ったチームが崩壊する姿を見て痛みを覚えると述べ、選手たちが自身の在任中に築いた基準を満たせていないと指摘した。

「見ていて胸が痛む」とポステコグルーは認めた。「選手たちは今、かなり迷っているように見える。明らかなプレッシャーがあり、本当に厳しい時期だ。昨夜の試合結果にそれが全て表れた。アトレティコのような、決してパフォーマンスを落とさないアウェーの相手との対戦で最悪のシナリオが起きた。彼らにとっては悪夢のようなスタートだった」

「客観的に見て、彼らが本来の実力を発揮しているとは誰も言えない。プレッシャーを和らげる努力が必要だ。昨夜でさえ、彼らにとって絶好の機会だったはずだ。チャンピオンズリーグで好成績を収め、有利な組み合わせを得ていたのだから。アトレティコのアウェイは厳しいが、トッテナムに連れ戻すチャンスはあった。

「あのピッチで練習したことは確かにあるだろうが、何度も滑り落ちる様子を見ると、やはりプレッシャーのせいだ。あらゆる行動に絶望感がにじみ出ている。精神的に追い詰められ、それが身体的な焦りとして表れている。外からコメントするのは難しいが、重要なのは自信を植え付けることだ。彼らに『本来あるべき姿』ではなく『今ある姿』を見せなければならない」