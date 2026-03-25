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アンジェ・ポステコグルー、プレミアリーグ復帰を目指す中、「過酷な」ノッティンガム・フォレスト解任について語る
シティ・グラウンドでの波乱の1ヶ月
ポステコグルーがフォレストの監督に就任したのは、今シーズンの開幕からわずか3試合でヌノ・エスピリト・サントの後任として、チームを降格圏から救い出すという「残留ミッション」を任されたためだった。しかし、この就任は60歳の彼にとってすぐに悪夢と化した。彼の率いるチームは、全大会を通じて8試合で1勝も挙げることができなかったのだ。 在任期間中の成績は2分け6敗に終わり、この不振ぶりに対しフォレストの首脳陣の忍耐は限界に達していた。この苦境は多くの人々にとって衝撃的だった。特に、ポステコグルーがイースト・ミッドランズに赴任するわずか数ヶ月前、トッテナムの17年ぶりのタイトル獲得となるヨーロッパリーグ制覇を成し遂げていたことを考えればなおさらである。
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短い在任期間の悲惨な結末
メルボルンのラジオ局SEN 1116のインタビューで、ポステコグルーは、チェルシーにホームで0-3で敗れた直後、試合後の記者会見を行う間もなく伝えられた自身の解任について、その「残酷」で混沌とした状況を振り返った。「本当に残酷だった。僕はコーチルームにいたんだ。 いつ解任されてもおかしくないとは分かっていたが、試合直後に解任された。まだ記者会見は行っていなかったが、報道陣は知っていた」と彼は語った。「廊下を歩いていたら、その場を離れたかった。そうしなければ、後悔するようなことをしてしまいかねなかったからだ。 そこから逃げ出したかった。すべての道路が封鎖されていた。30分後、道路が解放された。信号で15分間立ち往生した。チェルシーのファンからは罵声を浴びせられ、フォレストのファンもそれほど親切ではなかった。そして、小さな子供たちが近づいてきて、セルフィーを撮ってほしいと頼んできた。」
ミスマッチから得られた教訓
フォレストへの移籍を決断した経緯を振り返り、ポステコグルー監督は、トッテナムを去った後、早急に指揮官の座に復帰したいという思いから、周囲からの忠告を無視してしまったことを認めた。「もし私がもっと若ければ、おそらく（傷ついた）だろうが、結局のところ責任は自分にあるので、傷つくことはなかった」と彼は述べた。 「（フォレストの監督就任は）おそらく良い考えではないと、周囲にはそう言う人が十分いた。私はそれを挑戦だと思った。（スパーズから解任された後）仕事がない状態が嫌だったんだ……（しかし）最初から、私には合わないような気がしていた。うまくいかなかった。 おそらく評判的には傷ついただろうし、ここプレミアリーグでは間違いなくそうだろう。だが、そんなことは気にしていない。人間としても、サッカーの監督としても、心に傷は残らなかった。むしろ、この経験のおかげで、次は自分の手に負えないことを引き受ける前に、誰かに助言を求めるべきだと学べた。」
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ふさわしいプロジェクトを待っている
ポステコグルーは、イングランドのトップレベルで指揮を執りたいという思いを固く持ち続けている。彼は、シーズン途中の空席に飛びつくことはせず、代わりに自身の独自のサッカー哲学をゼロから築き上げられるプロジェクトを「待ち続ける」意向を明らかにしている。「シーズン途中の就任、特にプレミアリーグに限らずほとんどのリーグにおいて、それは私のやり方にとってはおそらく過度な挑戦になりすぎるだろう」と彼は語った。 「（次の仕事に関して）私が待ち望んでいるのはそういうことだ。それがどこで、どのような形になるかは現時点では断言できないが、私はまだ、ここでやりたいこと、与えたい影響、そしてプレーしたいサッカーのほんの一端すら手をつけていない。」