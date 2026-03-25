アンジェ・ポステコグルー、プレミアリーグ復帰を目指す中、「過酷な」ノッティンガム・フォレスト解任について語る

フォレストへの移籍を決断した経緯を振り返り、ポステコグルー監督は、トッテナムを去った後、早急に指揮官の座に復帰したいという思いから、周囲からの忠告を無視してしまったことを認めた。「もし私がもっと若ければ、おそらく（傷ついた）だろうが、結局のところ責任は自分にあるので、傷つくことはなかった」と彼は述べた。 「（フォレストの監督就任は）おそらく良い考えではないと、周囲にはそう言う人が十分いた。私はそれを挑戦だと思った。（スパーズから解任された後）仕事がない状態が嫌だったんだ……（しかし）最初から、私には合わないような気がしていた。うまくいかなかった。 おそらく評判的には傷ついただろうし、ここプレミアリーグでは間違いなくそうだろう。だが、そんなことは気にしていない。人間としても、サッカーの監督としても、心に傷は残らなかった。むしろ、この経験のおかげで、次は自分の手に負えないことを引き受ける前に、誰かに助言を求めるべきだと学べた。」