アンジェ・ポステコグルー監督、恥ずかしいスタート！ アル・ナスルの新監督が、クリスティアーノ・ロナウド不在のベンフィカBに敗れる

アル・ナスルの開幕親善試合で最も注目されたのは、ロナウドの不在だった。その理由は単純だ。『World Soccer Talk』によると、ポルトガル代表として2026年W杯予選を戦ったばかりの41歳には、チームメイトと合流する前に休息期間が与えられた。クラブは彼の負荷管理を優先し、無理に戦線復帰させない方針だ。

ポルトガルはスペインに0-1で敗れベスト16で大会を去ったため、ロナウドは自身に欠ける唯一の主要タイトル獲得の機会をまた逃した。復帰日は未定だが、クラブは彼が完全に回復してからチームに合流させる方針だ。