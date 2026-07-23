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アンジェ・ポステコグルー監督、恥ずかしいスタート！ アル・ナスルの新監督が、クリスティアーノ・ロナウド不在のベンフィカBに敗れる
新上司への厳しい挨拶
ポステコグルー監督がアル・ナスルで初指揮を執った試合は、ポルトガル・リスボンのベンフィカ練習場で無観客の30分×2ハーフで行われた。チーム集中のためコーチ陣が希望したこの形式では、アル・ナスルはアウェーでベンフィカ2軍に1-2で敗れた。
『アル・リヤディヤ』紙によると、アル・ナスルは4分にMFアブドゥルマリク・アル・ジャベルのゴールで先制したが、リードは長く続かず、若手中心のベンフィカに逆転された。ポステコグルー監督には課題が残った。
- Getty Images Sport
ロナウドが外された理由
アル・ナスルの開幕親善試合で最も注目されたのは、ロナウドの不在だった。その理由は単純だ。『World Soccer Talk』によると、ポルトガル代表として2026年W杯予選を戦ったばかりの41歳には、チームメイトと合流する前に休息期間が与えられた。クラブは彼の負荷管理を優先し、無理に戦線復帰させない方針だ。
ポルトガルはスペインに0-1で敗れベスト16で大会を去ったため、ロナウドは自身に欠ける唯一の主要タイトル獲得の機会をまた逃した。復帰日は未定だが、クラブは彼が完全に回復してからチームに合流させる方針だ。
手の届かない王冠を追いかけて
2023年1月にアル・ナセルへ加入したロナウドは、昨季サウジ・プロリーグで初タイトルを獲得。全37試合で30得点5アシストを記録した。
今後もアル・ナセルでタイトル獲得を狙い、クラブ初となるAFCチャンピオンズリーグ・エリート制覇を最優先する。
ヨーロッパではさらに多くのプレシーズンテストが控えている。
この敗戦は、アル・ナセルにとって過酷なプレシーズン日程の始まりに過ぎない。すでに3試合の親善試合が予定されている。7月28日にはスペインのメリダ、8月1日にはポルトガルのエストレラ・アマドーラとのアウェイ戦、8月4日にはロナウドが共同オーナーを務めるアルメリアとの試合が控えている。
ポステコグルー監督とスタッフは、ロナウドら主力が合流する前に練習時間を活用し、チームにリズムを植え付けたい考えだ。タイトル防衛へ向け、この数週間の欧州遠征が新監督の戦術浸透度を左右する。
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