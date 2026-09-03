Getty/GOAL
翻訳者：
アンジェ・ポステコグルーが、ヨーロッパを蹴ってアル・ナスル移籍に心を動かされた「クリスティアーノ・ロナウド要因」を明かす
ポステコグルーがアル・ナスル移籍について説明
ポステコグルーは、ロナウドを指導できるというまたとない機会が、アル・ナスル移籍を決断する上で重要な役割を果たしたと語った。61歳の同監督は7月、2年契約で就任し、新たにポルトガル代表監督となったジョルジェ・ジェズスの後任として指揮官の座に就いた。 『The Howie Games』ポッドキャストで、このオーストラリア人指揮官は、バロンドールを5度受賞した同選手と仕事をする魅力は、到底抗えないものだったと認めた。ロナウドは現在、キャリア通算1000ゴール到達を強く目標にしている。
- Getty Images Sport
ロナウドの物語の小さな一部
ポステコグルーはこれまでのキャリアを通じて、サッカー界の錚々たる名手たちと仕事をしてきた。リヤドでの今回の新たな挑戦についても、ロナウドという歴史的存在の物語に自らを織り込む機会だと捉えている。
「自分のキャリアを振り返ったとき、最も強く印象に残っているのは、他の人たちの歩みの一部になれるという、この上なく恵まれた経験をしてきたことだ」とポステコグルーは説明した。「選手だった頃、私の監督はフェレンツ・プスカシュだった。史上最高の選手の一人だ。そのつながりだけでも私にとっては信じられないほど大きなもので、なぜなら私はあの人の物語の小さな一部、小さな本当に小さな一部ではあるが、それでも一部だからだ。
「オーストラリア代表では、おそらくこの国史上最高の選手であるティミー・ケーヒルと仕事をした。だから私は彼の物語の小さな一部でもある。ソニー［ソン・フンミン］、韓国史上最高の選手、私は彼の物語の小さな一部でもある。
「だから間違いなく、ここにはクリスティアーノ・ロナウドがいるわけで、自分もまた彼の物語の小さな一部になれるかもしれない、と思うわけだ。もちろん利己的な意味ではない。ただ、子どもの頃から自分がやりたかったこと、その人生の歩みという意味で言えば、こうした人たちと道の途中で関わることになる。それも魅力の一つだった。彼らが私の物語を一緒に語ってくれるわけではないが、私はその物語を語ることができる。それもまた理由の一つだった」
サウジリーグを見下す人々を一蹴して
このオーストラリア人指揮官は、ノッティンガム・フォレストでの39日間という短い在任期間を経て、10月から職を離れていた。2桁に上るクラブから関心を寄せられていたにもかかわらず、中東への移籍を自身のキャリアにおける後退とは捉えなかった。
「私は一度もそんなことを気にしたことはない」と本人は認めた。「『ヨーロッパではない』『より注目度の高いリーグではない』と言う人はいる。だが、私は以前から、特定のリーグに対して見下すような考え方をする人たちには反発してきた。だから、自分にとってそれが後退だとは決して言うつもりはなかった。私は物事をそういうふうには見ない。
「私が考えるのは、そこにチャンスがあるのか、自分はインパクトを残せるのか、その挑戦に胸が躍るのか、ということだ。そして今回は、その条件に当てはまった。明らかに多額の資金が投じられているリーグであり、ここには優秀な監督もトップ選手もいる。その一員になれるチャンスは大きかった」
- Getty Images Sport
国内と大陸の両タイトル獲得を目指して
ポステコグルーはすでにリヤドで大きなインパクトを残しており、アル・ナスルを2026-27シーズン無敗スタートに導いている。その見事な序盤の結果が評価され、8月のサウジ・プロリーグ月間最優秀監督賞を受賞した。リヤドを本拠地とするこの強豪は、今季のサウジタイトル防衛を目指している。しかし、シーズンが進むにつれて、大陸制覇もしっかりと見据えている。
アル・ナスルは、AFCチャンピオンズリーグ初優勝を狙う中で、ロナウドの尽きることのない向上心に大きく頼ることになる。ポステコグルーは、ポルトガルの象徴的スターとの新たなタッグが主要タイトル獲得につながることを期待している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。