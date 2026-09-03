ポステコグルーはこれまでのキャリアを通じて、サッカー界の錚々たる名手たちと仕事をしてきた。リヤドでの今回の新たな挑戦についても、ロナウドという歴史的存在の物語に自らを織り込む機会だと捉えている。

「自分のキャリアを振り返ったとき、最も強く印象に残っているのは、他の人たちの歩みの一部になれるという、この上なく恵まれた経験をしてきたことだ」とポステコグルーは説明した。「選手だった頃、私の監督はフェレンツ・プスカシュだった。史上最高の選手の一人だ。そのつながりだけでも私にとっては信じられないほど大きなもので、なぜなら私はあの人の物語の小さな一部、小さな本当に小さな一部ではあるが、それでも一部だからだ。

「オーストラリア代表では、おそらくこの国史上最高の選手であるティミー・ケーヒルと仕事をした。だから私は彼の物語の小さな一部でもある。ソニー［ソン・フンミン］、韓国史上最高の選手、私は彼の物語の小さな一部でもある。

「だから間違いなく、ここにはクリスティアーノ・ロナウドがいるわけで、自分もまた彼の物語の小さな一部になれるかもしれない、と思うわけだ。もちろん利己的な意味ではない。ただ、子どもの頃から自分がやりたかったこと、その人生の歩みという意味で言えば、こうした人たちと道の途中で関わることになる。それも魅力の一つだった。彼らが私の物語を一緒に語ってくれるわけではないが、私はその物語を語ることができる。それもまた理由の一つだった」