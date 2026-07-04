AFP
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アンジェ・ポステコグルーがクリスティアーノ・ロナウドを率いる新監督に正式就任
アル・ナセル、ポステコグルー監督の就任を正式発表
サウジ・プロリーグの強豪アル・ナセルは、ホルヘ・ジェズス監督の退任後、元プレミアリーグ監督のオーストラリア人指揮官を正式に招聘した。
クラブは公式SNSで発表し、地域での優位を維持する意向を示した。
クラブ公式アカウントは「アンジェ・ポステコグルー氏が新監督に就任、契約は2シーズン」と発表した。
ポステコグルーは、イースト・ミッドランズでの短命に終わった在任期間以来初めて監督に復帰。サッカー史上に残る名選手とともに、自身の評価を回復させる絶好の舞台を得る。
- Getty Images Sport
ノッティンガム・フォレストでの悪夢から立ち直る
ポステコグルーは苦難を乗り越えようとリヤドへ到着した。60歳の彼はノッティンガム・フォレストでの監督就任から39日後に解任され、その期間を「過酷だった」と語っている。シティ・グラウンドでは8試合で1勝もできず、試合直後にクラブ首脳陣に解任された。
解任当日について彼はこう振り返る。「コーチルームにいた。いつ解任されてもおかしくないと思っていたが、試合直後に解任された。会見前なのに報道陣はすでに知っていた。廊下を歩きながら、その場を離れたかった。そうでなければ後悔する行動を取ってしまいそうだった。とにかく逃げたかった」
数々のタイトル獲得の実績
フォレスト戦で敗れたにもかかわらず、ポステコグルーはタイトル獲得実績が評価されアル・ナスルの監督に就任した。彼はビルバオでのヨーロッパリーグ決勝でマンチェスター・ユナイテッドを破り、トッテナム・ホットスパーに久方ぶりのタイトルをもたらした。セルティック時代にはスコットランド国内3冠を含む5つのタイトルを獲得している。
これらの実績が評価され、リヤドの監督候補者の中から選ばれた。報道によると、現ポルトガル代表監督ロベルト・マルティネスとの競争を制して就任したという。
- Getty
「ロナウド要因」への対応
ポステコグルーが直面する最大の課題は、チームの中心的存在であるロナウドのマネジメントだ。このポルトガル人スーパースターは依然としてリーグの顔であり、ポステコグルーは自身の戦術とロナウドの要求をどのように融合させるかを模索しなければならない。
ポステコグルーはW杯期間中、ITVの解説者として過ごしたが、これからは指導に専念する。2年の契約期間中に中東に自身のサッカー哲学を浸透させ、ロナウドのキャリア晩年にアル・ナスルの金と青のユニフォームでタイトルをもたらす必要がある。
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