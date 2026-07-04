アンジェ・ポステコグルーがクリスティアーノ・ロナウドを率いる新監督に正式就任

サウジ・プロリーグの強豪アル・ナセルは、ホルヘ・ジェズス監督の退任後、元プレミアリーグ監督のオーストラリア人指揮官を正式に招聘した。

クラブは公式SNSで発表し、地域での優位を維持する意向を示した。

クラブ公式アカウントは「アンジェ・ポステコグルー氏が新監督に就任、契約は2シーズン」と発表した。

ポステコグルーは、イースト・ミッドランズでの短命に終わった在任期間以来初めて監督に復帰。サッカー史上に残る名選手とともに、自身の評価を回復させる絶好の舞台を得る。