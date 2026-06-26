アンジェロッツィ氏：「チェルシーはホームでもアウェイでも、いつもパレストラの試合を観戦しにスタジアムに来ていた」

カリアリの元スポーツディレクター（現スペツィア）グイド・アンジェロッツィが、マルコ・パレストラについて語った。パレストラはサルデーニャでのレンタルを経てアタランタからチェルシーへ巨額移籍を果たした。 「チェルシーとマンチェスター・シティは1年前から彼を追っており、ホームもアウェイもスタジアムに足を運んでいた」と『Sportmediaset』は報じている。 「彼らは頻繁に私に電話し、あらゆる情報を知りたがっていた。 データはすでにあったが、人柄や資質を知りたかった。マルコは素晴らしい人物で、誠実で賢い。カリアリではチームメイトと深い絆を築き、皆の心をつかんだ」



