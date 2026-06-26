カリアリの元スポーツディレクター（現スペツィア）グイド・アンジェロッツィが、マルコ・パレストラについて語った。パレストラはサルデーニャでのレンタルを経てアタランタからチェルシーへ巨額移籍を果たした。 「チェルシーとマンチェスター・シティは1年前から彼を追っており、ホームもアウェイもスタジアムに足を運んでいた」と『Sportmediaset』は報じている。 「彼らは頻繁に私に電話し、あらゆる情報を知りたがっていた。 データはすでにあったが、人柄や資質を知りたかった。マルコは素晴らしい人物で、誠実で賢い。カリアリではチームメイトと深い絆を築き、皆の心をつかんだ」
Calciomercato/Getty Images
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アンジェロッツィ氏：「チェルシーはホームでもアウェイでも、いつもパレストラの試合を観戦しにスタジアムに来ていた」
アンジェロッツィは続けた。「監督（ピサカーネ）は彼を見るやすぐに起用した。彼は非常に優れた選手だ。1年前からプレミアリーグでプレーできる準備ができていた。数日前に話したとき、私は彼がインテルへ行くことを期待していたが、彼は『ネラッツーリ（インテル）へ行く』と言っていた」。